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Киноафиша Новости Режиссер «Дылды» и «Тесноты» Кантемир Балагов объявил об уходе из кино

Режиссер «Дылды» и «Тесноты» Кантемир Балагов объявил об уходе из кино

6 апреля 2023 15:51
Режиссер «Дылды» и «Тесноты» Кантемир Балагов объявил об уходе из кино

Молодой постановщик также удалился из соцсетей.

Режиссер «Тесноты» (2017) и «Дылды» (2019) Кантемир Балагов внезапно объявил об уходе из кино. 31-летний российский кинематографист сообщил об этом в личном микроблоге, после чего удалился из своих соцсетей.

«Я всё, закончился. Два фильма более чем достаточно», — написал Балагов.

Никаких разъяснений не последовало, поэтому с чем конкретно связан его уход, пока не ясно. Балагов является одним из учеников Александра Сокурова. Его фильмы были признаны как российскими, так и международными критиками, благодаря чему обе ленты завоевали награды на Каннском кинофестивале.

Несколько лет назад Балагов попытался дебютировать в Голливуде — он снимал пилотную серию сериала HBO «Одни из нас», однако выбыл из проекта из-за творческих разногласий. Несмотря на это, часть отснятого им материала была включена в финальный монтаж. По словам постановщика, в первые 40 минут стартового эпизода вошло около 40% его сцен.

Осенью прошлого года появилась новость, что Балагов работает над англоязычным фильмом «Бабочка Джем» (Butterfly Jam), ранее известным под названием «Моника».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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