Тест: выживешь ли ты во вселенной «Игры престолов»?

Ответь на 7 вопросов и узнай, сможешь ли ты защититься от токсичных интриг Ланнистеров, избежать драконьего огня Таргариенов и спастись от жестокой мести Тиреллов.

Американский писатель Джордж Мартин, автор литературного цикла «Песнь Льда и Огня», широко известен своей любовью к неожиданным убийствам всеми любимых персонажей. Не исключено, что стартовавший накануне «Дом дракона», приквел «Игры престолов», посвященный истории семейства Таргариенов, тоже удивит нас парой жестоких и весьма кровопролитных сцен.

Специально для всех поклонников творчества Мартина мы составили тест, который позволит узнать, каков конкретно ваш шанс выжить во вселенной Вестероса.