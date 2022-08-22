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Киноафиша Новости Тест: выживешь ли ты во вселенной «Игры престолов»?

Тест: выживешь ли ты во вселенной «Игры престолов»?

22 августа 2022 12:27
Тест: выживешь ли ты во вселенной «Игры престолов»?

Ответь на 7 вопросов и узнай, сможешь ли ты защититься от токсичных интриг Ланнистеров, избежать драконьего огня Таргариенов и спастись от жестокой мести Тиреллов.

Американский писатель Джордж Мартин, автор литературного цикла «Песнь Льда и Огня», широко известен своей любовью к неожиданным убийствам всеми любимых персонажей. Не исключено, что стартовавший накануне «Дом дракона», приквел «Игры престолов», посвященный истории семейства Таргариенов, тоже удивит нас парой жестоких и весьма кровопролитных сцен.

Специально для всех поклонников творчества Мартина мы составили тест, который позволит узнать, каков конкретно ваш шанс выжить во вселенной Вестероса.

Olya Smolina
Olya Smolina
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