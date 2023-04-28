Что смотреть на выходных: «Крик 6», детектив с Элизабет Олсен и боевик про спецагентов

На этой неделе стриминги предлагают отправиться на секретное задание, узнать о своих корнях, сыграть в баскетбол с Вуди Харрельсоном и послушать Дэвида Боуи.

27 апреля, HBO Max

Кому смотреть: тем, кому интересно увидеть сестричку Олсен где-то, кроме марвеловского кино.

Элизабет Олсен известна прежде всего ролью Алой Ведьмы во франшизе Marvel. После успеха сериала «Ванда/Вижн», принесшего ей номинации на «Золотой глобус» и «Эмми», актриса решила продолжить карьеру на телевидении. В тру-крайм-драме «Любовь и смерть» она играет домохозяйку Кэнди, у которой есть уютный дом и семья, но она не чувствует себя счастливой. Чтобы добавить жизни красок, она заводит интрижку с соседом, мужем своей подруги. Последнюю вскоре находят с множественными ранами от топора, и подозрение в убийстве падает на Кэнди. Мини-сериал основан на реальной истории, произошедшей в одном из благополучных районов США. Кроме Олсен, в касте Джесси Племонс («Фарго») и Кристен Риттер («Джессика Джонс»). Созданием шоу занимался сценарист и шоураннер сериала «Большая маленькая ложь» Дэвид Э. Келли. Первые четыре эпизода поставила Лесли Линка Глэттер, настоящий ветеран телевизионной режиссуры, работавшая над «Безумцами», «Твин Пиксом» и «Родиной».

Любовь и смерть

28 апреля, Prime Video

Кому смотреть: тем, кто обожает экшен.

После прибыльных блокбастеров-кинокомиксов с обширной фанатской базой Энтони и Джо Руссо перешли на стриминги, но бюджеты у них по-прежнему огромные. «Серый человек» стал самым дорогим фильмом Netflix и, хотя собрал довольно средние отзывы, был популярен среди пользователей. На платформе Amazon братья Руссо запускают новый проект, который должен породить несколько спин-оффов и уже сейчас является одним из самых дорогих шоу стриминга (дороже только «Кольца власти»). В центре сюжета двое — спецагенты Мейсон Кейн (звезда «Игры престолов» Ричард Мэдден) и Надя Сайн (Прянка Чопра Джонас). Они принадлежали секретной организации «Цитадель», но в какой-то момент их память была стерта, и они начали новые жизни отдельно друг от друга. Судьба сводит героев вновь, и теперь они должны распутать глобальный заговор и выполнить специальную миссию, от которой зависит будущее людей. Одну из второстепенных ролей исполняет многократный обладатель «Эмми» Стэнли Туччи. Помимо американского шоу, к выходу готовятся итальянский, индийский и мексиканский спин-оффы. Amazon таким образом планируют привлечь широкую национальную аудиторию. Сценаристами и создателями амбициозного проекта значатся Дэвид Вейл («Вторжение»), Брайан О («Зверинец») и Джош Эппелбаум («Миссия невыполнима: Протокол Фантом»). Братья Руссо выступили продюсерами и режиссерами нескольких эпизодов.

Цитадель

26 апреля, Hulu

Кому смотреть: тем, кто любит таинственные истории с нелинейным повествованием.

В основе мини-сериала лежит одноименная тепло встреченная литературными обозревателями книга Алексис Шаиткин. Она исследует популярный троп «пропавшей девушки» в новом ключе. Центральное событие шоу — исчезновение старшеклассницы Элисон Томас, которая приезжала на остров вместе с семьей на отдых, а затем была найдена убитой. Действие разворачивается то на теплом карибском острове Сент-Икс, то перемещается в заснеженные пейзажи еще более дальних мест, повествование оказывается то в одной, то в другой точке временной линии. Сериал рассказывает о том, как смерть одного человека может повлиять на жизни тех, кто был с ней знаком. Главная роль была изначально отдана Виктории Педретти из сериала «Ты», но актриса отказалась от нее из-за творческих разногласий. Ее место заняла Алисия Дебнем-Кери («Бойтесь ходячих мертвецов»). Несколько эпизодов поставила режиссер «Фермы "Мадбаунд"» Ди Риис. В команде сценаристов поработала Лейла Герштейн, один из продюсеров популярного сериала «Рассказ служанки».

Остров Сент-Икс

Улица светлячков (2-й сезон, часть 2)

27 апреля, Netflix

Кому смотреть: тем, кому нравятся истории про женскую дружбу.

Драмеди про двух подруг, которые то ссорятся, то мирятся, показало на Netflix неплохой результат. Созданное Мэгги Фридман, известной мыльным фэнтезийным сериалом «Ведьмы Ист-Энда», шоу оказалось по душе тем, кто любит утешительные истории про женскую дружбу. Сериал рассказывает о тех испытаниях, которые пришлось преодолеть Кейт и Тулли, чтобы сохранить теплые отношения и верность себе. Сюжет освещает их подростковые годы в 70-е, их молодость в 80-х и период средних лет в середине нулевых. К своим ролям вернется дуэт из Кэтрин Хейгл («Голая правда») и Сары Чок («Клиника»). Сценарий сериала основан на одноименной серии бестселлеров, написанной Кристен Ханной. Второй сезон станет для шоу последним, поскольку сюжет книг, которому с некоторыми отклонениями оно следовало, подошел к концу.

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Улица светлячков (2-й сезон)

27 апреля, Netflix

Кому смотреть: тем, кто любит фэнтезийные истории.

Симпатяга с оленьими рогами возвращается со вторым сезоном постапокалиптичного сериала Sweet Tooth. В новых сериях Гус вместе с друзьями попытается сбежать из лаборатории генерала Эббота. Они отправятся в путешествие и попытаются узнать правду о своем происхождении. Гус захочет найти свою мать, и на пути к ней его ждет множество препятствий, опасностей и знакомств с другими гибридными существами. Справиться со всем этим ему помогут друзья. К своим ролям вернутся Кристиан Конвери и Нонсо Анози. Как и в первом сезоне, создатели обещают массу трогательных и захватывающих моментов. Шоураннером, сценаристом и режиссером шоу по-прежнему выступает Джим Микл, известный пародийным нуарным сериалом «Хэп и Леонард». Продюсированием занимается кинокомпания Роберта Дауни — младшего.

Мальчик с оленьими рогами

25 апреля, в Сети

Кому смотреть: фанатам франшизы и Дженны Ортеги.

Из фильмов-новинок на этой неделе до онлайн-платформ добралась шестая часть «Крика». Самая первая картина 1996 года предлагала новое слово в жанре: персонажи знали об устройстве хорроров, понимали про типичные для таких фильмов сюжетные ходы и поэтому иногда принимали более взвешенные решения (или хотя бы пытались). В пятой части франшиза была перезапущена. Герои в ней выяснили, что маньяк делает своеобразный сиквел, наследующий вымышленным слэшерам, и преследует тех, кто так или иначе связан с персонажами из оригинального фильма. В новом «Крике» Призрачное Лицо будет охотиться за выжившими сестрами Карпентер Сэм и Тарой, а также за близнецами Минди и Чедом. Компания переезжает из Вудсборо в Нью-Йорк, где надеется оставить прошлое позади. К ролям сестер вернутся Мелисса Баррера («Призраки прошлого») и новая «королева крика» Дженна Ортега («Уэнсдэй»). Близнецов вновь сыграют Джасмин Савой Браун («Шершни») и Мэйсон Гудинг («Вышка»). Как всегда, в касте Кортни Кокс. Продолжать начатый ребут снова позвали режиссеров Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллета. Сценарий тоже решили не передоверять новичкам и вновь отдали Джеймсу Вандербилту и Гаю Бусику, которые уже работали с режиссерами над комедийным хоррором «Я иду искать».

Крик-6

25 апреля, в Сети

Кому смотреть: тем, кто любит истории про возвращение к корням и атмосферу азиатских мегаполисов.

Французско-южнокорейская драма недавно была в российском прокате, а теперь выходит на зарубежных стримингах. Картина рассказывает о 25-летней девушке родом из Кореи, которая в юном возрасте была удочерена французскими родителями и выросла во Франции. Повзрослев, она решает вернуться в родную страну и попробовать отыскать настоящих родителей. Параллельно она погружается в ритм города, знакомится с новыми людьми, глубоко переживает детскую травму, влюбляется и задается вопросами о своей идентичности. Фильм был показан в параллельной программе Каннского кинофестиваля «Особый взгляд» и побывал еще на добром десятке киносмотров от Торонто до Белфаста, собрав несколько наград. Для французского режиссера Дэви Шу «Возвращение в Сеул» — вторая работа после дебютного «Алмазного острова». В главной роли он снял Пак Чи-мин, для которой это первый актерский опыт в полном метре. Интересно, что в команде режиссера работали люди, очевидно неравнодушные к истории. Сюжет вдохновлен схожим опытом друга режиссера: Чи-мин переехала во Францию, когда ей было восемь лет, а монтажером фильма выступила Дуня Сычева, француженка с русскими корнями, родители которой эмигрировали из Советского Союза.

Возвращение в Сеул

28 апреля, Peacock

Кому смотреть: тем, кто любит душевные комедии.

Комедиограф Бобби Фаррелли, известный такими хитами с Джимом Керри, как «Тупой и еще тупее» и «Я, снова я и Ирэн», после долгого перерыва на сериалы вернулся с новой комедией. Главную роль исполняет Вуди Харрельсон. Он играет бывшего тренера баскетбольной команды, карьера которого пребывает в упадке. В результате небольшого судебного разбирательства из-за обычного ДТП его в качестве наказания отправляют тренировать команду ребят с умственными особенностями. Поначалу он от новых подопечных не в восторге, но со временем проникается к ним все больше, и они под его руководством начинают делать успехи. Вместе с Харрельсоном в фильме снялась звезда ситкома «В Филадельфии всегда солнечно» Кэйтлин Олсон. Также в картине появилась звезда комедий 80-х Чич Марин («Укуренные»). После домашнего проката о фильме писали как об очень зрительском кино, которое вряд ли сможет оставить равнодушным.

Чемпионы

29 апреля, HBO max

Кому смотреть: фанатам большого артиста.

Документальный фильм о человеке, который стал культурным феноменом. Дэвид Боуи, большой музыкант и актер, как выдающаяся личность хорошо чувствовал настроение и стиль эпохи. Обладая впечатляющей способностью меняться, Боуи прошел по гребням десятилетий, каждый раз экспериментируя и вписываясь в новое время. Фильм о нем снял американский документалист Бретт Морген, известный прежде всего картиной «Кобейн: Чертов монтаж». Фильм не исследует каждый образ из творческой галереи артиста, а больше фокусируется на самом популярном его персонаже Зигги Стардасте. Яркая маска рок-звезды-марсианина помогала Боуи скрыть свои сомнения и неуверенность. Об этом и других гранях великого артиста Морген рассказывает в своей ленте. Это первая картина о Боуи, которая была одобрена его специальным фондом наследия, который и предоставил редкие материалы об артисте в распоряжение режиссера.