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Киноафиша Новости Первый англоязычный фильм Константина Худякова обрел исполнителей главных ролей

Первый англоязычный фильм Константина Худякова обрел исполнителей главных ролей

6 апреля 2023 14:47
Первый англоязычный фильм Константина Худякова обрел исполнителей главных ролей

Ими стали звезды картин «Дом Gucci» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

По информации Deadline, Джек Хьюстон («Дом Gucci») и Эбби Корниш («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») планируют сыграть главные роли в первом англоязычном фильме российского режиссера Константина Худякова под названием I’m Beginning To See The Light («Я начинаю видеть свет»).

Картина расскажет об убитом горем джазовом трубаче Эзре (Хьюстон), утратившем всякий смысл существования после внезапной трагической смерти его жены и дочери. Однажды героя по ошибке принимают за нового смотрителя маяка, после чего он знакомится со школьной учительницей Ханной (Корниш). Благодаря ей и неземной музыке Эзра начинает возвращать себе страсть к жизни.

Худяков написал сценарий I’m Beginning To See The Light на основе пьесы Марка Баччи («Северное спасение»), который является исполнительным продюсером фильма. Продюсером также выступает постановщик музыкальных клипов Павел Худяков («Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу»), сын Константина.

Константин Худяков наиболее известен по фильмам «Хождение по мукам», «Мотылек» и «Спасибо за любовь!». Он начал свою карьеру в кино еще в 1960-х годах в качестве актера и постепенно перешел в режиссуру. На данный момент он снял уже более 20 полнометражных картин и ряд сериалов.

Съемки I’m Beginning To See The Light начнутся этой весной.

Фото: Getty Images
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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