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Киноафиша Новости Кира Найтли исполнит главную роль в сериале «Черные голуби» от Netflix

Кира Найтли исполнит главную роль в сериале «Черные голуби» от Netflix

27 апреля 2023 15:54
Кира Найтли исполнит главную роль в сериале «Черные голуби» от Netflix

Актриса сыграет женщину, которой приходится пуститься в бега.

Как передает Variety, Кира Найтли договорилась насчет ведущей роли в новом британском сериале Netflix под названием «Черные голуби» (Black Doves).

Действие многосерийного триллера развернется в канун Рождества. В центре сюжета окажется загадочная женщина по имени Хелен (Найтли), которая заводит страстный роман. Когда ее возлюбленный становится жертвой криминальных боссов Лондона, работодатели героини посылают ее давнего знакомого Сэма защитить девушку. Хелен и Сэм предстоит пережить головокружительные события, разворачивающееся на фоне дипломатической напряженности. Чтобы выпутаться из сложного положения, главным героям в первую очередь нужно будет преодолеть недоверие друг к другу.

Шоураннером проекта выступает Джо Бартон («Долг/стыд», «Ритуал»). Найтли также вошла в состав исполнительных продюсеров. Производством вместе с Netflix займется компания Noisy Bear and Sister, ранее работавшая над «Чернобылем». Когда начнутся съемки, не уточняется.

Для Найтли «Черные голуби» станут первым проектом Netflix. Для актрисы это будет первая крупная роль на телевидении. Ранее исполнительница могла сыграть в мини-сериале «Змей в Эссексе» от Apple TV+ и интересовалась многосерийной адаптацией романа Сюзанны Ринделл «Другая машинистка» от Hulu.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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