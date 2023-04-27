Кира Найтли исполнит главную роль в сериале «Черные голуби» от Netflix

Как передает Variety, Кира Найтли договорилась насчет ведущей роли в новом британском сериале Netflix под названием «Черные голуби» (Black Doves).

Действие многосерийного триллера развернется в канун Рождества. В центре сюжета окажется загадочная женщина по имени Хелен (Найтли), которая заводит страстный роман. Когда ее возлюбленный становится жертвой криминальных боссов Лондона, работодатели героини посылают ее давнего знакомого Сэма защитить девушку. Хелен и Сэм предстоит пережить головокружительные события, разворачивающееся на фоне дипломатической напряженности. Чтобы выпутаться из сложного положения, главным героям в первую очередь нужно будет преодолеть недоверие друг к другу.

Шоураннером проекта выступает Джо Бартон («Долг/стыд», «Ритуал»). Найтли также вошла в состав исполнительных продюсеров. Производством вместе с Netflix займется компания Noisy Bear and Sister, ранее работавшая над «Чернобылем». Когда начнутся съемки, не уточняется.

Для Найтли «Черные голуби» станут первым проектом Netflix. Для актрисы это будет первая крупная роль на телевидении. Ранее исполнительница могла сыграть в мини-сериале «Змей в Эссексе» от Apple TV+ и интересовалась многосерийной адаптацией романа Сюзанны Ринделл «Другая машинистка» от Hulu.