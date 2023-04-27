8 сериалов, похожих на Сверхъестественное: список лучших

После пятнадцати лет в эфире е так-то просто распрощаться с одним из самых длинных сериалов в истории.

Если вам не хватает братьев Винчестеров, мрачного юмора, мифических существ и монстров, эта подборка придется как раз кстати: мы собрали популярные и не самые очевидные сериалы, которые по атмосфере, сюжетной составляющей или элементам фэнтези напоминают Сверхъестественное (хотя Сэма и Дина, конечно, для нас никто не заменит).

Гримм (Grimm), 7.8 imdb

Сериал Гримм ведет рассказ о полицейском детективе, который обнаруживает свою уникальную способность видеть мифических существ, скрывающихся среди людей. Смешение детективного сюжета с элементами фэнтези и народными сказаниями создает уникальную атмосферу, близкую к миру Сверхъестественного.

Сонная лощина (Sleepy Hollow), 7.4 imdb

Сонная лощина представляет собой современную интерпретацию легенды о Всаднике без головы. Главные герои борются со зловещими силами, угрожающими миру живых. Сериал сочетает в себе элементы мистики, приключений и детективного сюжета, что делает его интересным для любителей Сверхъестественного.

Зачарованные (Charmed), 7.1 imdb

Сериал Зачарованные показывает жизнь трех сестер, обнаруживших магические способности. Сестры используют свои таланты для борьбы с демонами и другими сверхъестественными силами. Фэнтезийная составляющая, смешанная с мистикой и дружескими отношениями между героями, напоминает Сверхъестественное "семейной" атмосферой (вот только у сестер Холливелл сражаться с демонами получается куда эффективней, чем у Сэма с Дином, да простят нас поклонники братьев Винчестеров).

Проповедник (Preacher), 8.0 imdb

В сериале Проповедник главный герой получает сверхъестественную способность, позволяющую ему управлять волей других людей. Он, его девушка и вампир отправляются на поиски Бога, чтобы противостоять всевозможным опасностям. Сюжетная линия, сочетающая черный юмор, мистику и борьбу с демоническими силами, удовлетворит вкусы любителей Сверхъестественного. Внимание: юмор в Проповеднике действительно черный, Сверхъестественное по этому параметру он обошёл очень сильно!

Легенды завтрашнего дня (DC's Legends of Tomorrow), 6.8 imdb

В Легендах завтрашнего дня группа таких себе супергероев объединяется, чтобы сражаться с злом в разные эпохи времени. Хотя сериал в основном строится на комиксах, элементы мистики, юмора и сверхъестественного делают его интересным и для тех, кто к супергеройским эпосам обычно равнодушен (от эпоса тут точно ничего нет, а персонажи, особенно в первые несколько сезонов, обаятельны настолько, что не сопереживать им точно не получится).

Константин (Constantine), 7.5 imdb

Сериал Константин основан на персонаже DC Comics, Джоне Константине, который становится охотником на демонов. Благодаря своему циничному обаянию и умению бороться с сверхъестественными силами Константин моментально очаровывает зрителей (кто усмотрит в его сюжетной арке параллели с Дином Винчестером – тот отдельный молодец).

Пятница 13 (Friday the 13th: The Series), 7.6 imdb

Пятница 13 – это довольно старый, но вполне смотрибельный хоррор-сериал, представляющий собой антологию ужасов. Каждый эпизод представляет собой самостоятельные, совершенно различные истории, связанные с проклятыми артефактами, которые главные герои должны отыскать и уничтожить. Смесь ужасов, мистики и сверхъестественного делает этот сериал привлекательным для любителей Сверхъестественного, хотя хоррор-вайбы тут, конечно, в разы сильнее.

Кровавые связи (Blood Ties), 7.1 imdb

В сериале Кровавые связи частный детектив Вики Нельсон и 450-летний вампир Генри Фицрой объединяются для расследования преступлений сверхъестественного характера. Увлекательный сюжет, непредсказуемые повороты и комическое обаяние героев делают этот сериал отличным выбором для поклонников Сверхъестественного.