Завершились съемки четвертого сезона «Пацанов»

Об этом объявил исполнитель роль Хоумлендера в своих социальных сетях.

Энотони Старр, исполняющий роль супергероя Хоумлендера в сериале «Пацаны», объявил об окончании съемок долгожданного четвертого сезона шоу. Актер опубликовал новую фотографию в своих социальных сетях, на которой он сидит в самолете, по-видимому, возвращаясь домой со съемок. Свой пост он подписал так:

«Четвертый сезон закончен и оставлен позади для этого светловолосого парня. Поздравляю всю команду».

Кроме Старра, в четвертом сезоне «Пацанов» к своим ролям вернулись Карл Урбан («Звездный путь»), Джек Куэйд («Крик»), Эрин Мориарти («Вечеринка монстров») и другие. К ним присоединились Сьюзэн Хэйард («Винил») и Вэлори Керри («Последователи»).

Точная дата премьеры новых серий «Пацанов» пока неизвестна.

В настоящее время стриминговый сервис Amazon Prime Video также разрабатывает спин-офф «Пацанов» под названием «Поколение «Ви». Центральные роли в нем играют Патрик Шварценеггер («Список смертников»), сын Арнольда Шварценеггера, Джаз Синклер («Леденящие душу приключения Сабрины»), Чэнс Пердомо («После. Долго и счастливо») и Клэнси Браун («Джон Уик 4»). Сериал расскажет об особом учебном заведении для подростков со сверхспособностями, основанному корпорацией Vought.