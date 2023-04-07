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Киноафиша Новости Звезда «Одних из нас» Белла Рэмзи сыграет главную роль в драме в духе «Человека-слона»

Звезда «Одних из нас» Белла Рэмзи сыграет главную роль в драме в духе «Человека-слона»

7 апреля 2023 09:46
Звезда «Одних из нас» Белла Рэмзи сыграет главную роль в драме в духе «Человека-слона»

Актриса сыграет талантливого драматурга, которая страдает от редкой телесной аномалии.

Как сообщает Deadline, Белла Рэмзи («Одни из нас», «Игра престолов») исполнит главную роль в исторической драме Monstrous Beauty («Чудовищная красота»). Кроме нее, в картине снимутся Доминик Уэст («Прослушка»), Рут Негга («Лавинг»), Фиона Шоу («Убивая Еву») и другие.

Действие развернется в XVII веке. Главная героиня — начинающий придворный драматург английского короля Карла II (Уэст) Барбара Филд (Рэмзи), страдающая от редкого заболевания, из-за которого все ее тело покрыто волосами. Героиня мечтает о том, чтобы окружающие перестали воспринимать ее как простую «диковинку», и потому стремится создать постановку, которая даст им понять, кто она есть на самом деле. Заручившись поддержкой могущественной любовницы короля Нелл Гвин (Негга) и известного драматурга Афры Бен (Шоу), Барбара приступает к работе над произведением. На главную роль девушка берет красивого и бездарного актера Вейла, в которого она влюблена. Сюжет сочетает в себе вымышленные события и реальных исторических персонажей.

Звезда «Одних из нас» Белла Рэмзи сыграет главную роль в драме в духе «Человека-слона»

Сценаристом и режиссером ленты выступает Ромола Гарай, наиболее известная как актриса сериалов «Час» и «Эмма», а также как постановщица хоррора «Амулет». Ранее Гарай и Рэмзи снимались вместе в шоу «Становление Елизаветы».

Съемки «Чудовищной красоты» стартуют в сентябре.

Фото: Legion-Media; Getty Images
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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