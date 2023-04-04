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Киноафиша Новости Warner Bros договаривается с Джоан Роулинг о сериале по «Гарри Поттеру»

Warner Bros договаривается с Джоан Роулинг о сериале по «Гарри Поттеру»

4 апреля 2023 09:45
Warner Bros договаривается с Джоан Роулинг о сериале по «Гарри Поттеру»

Писательница может присоединиться к проекту в качестве продюсера.

По информации Deadline, компания Warner Bros. ведет переговоры с писательницей Джоан Роулинг о создании сериала по «Гарри Поттеру» для стримингового сервиса HBO Max.

Проект в данный момент находится на очень ранней стадии разработки. Если переговоры завершатся успешно, то Роулинг, которая имеет творческий контроль над любыми проектами, основанными на ее книгах, присоединиться к команде в качестве продюсера. После этого создатели шоу начнут поиски сценариста. Ранее Bloomberg сообщил о том, что сериал будет представлять собой новую многосерийную экранизацию семи романов серии «Гарри Поттер», причем каждый сезон будет соответствовать одной книге цикла. Разработкой проекта будет заниматься студия Warner Bros. Television.

HBO Max и WarnerMedia начали вести предварительные переговоры о сериале с Роулинг еще два года назад. Вскоре после этого компания слилась с Discovery, так что отдел, отвечавший за развитие фэнтезийной кинофраншизы, оказался расформирован. Однако значимость «Гарри Поттера» для новообразованной Warner Bros. Discovery при этом только возросла. Руководитель компании Дэвид Заслав неоднократно подчеркивал, что разработка проектов по вселенной Роулинг является одним из его главных приоритетов. Он также не раз высказывался в поддержку писательницы после того, как она подверглась общественной критике в связи со своей позицией по поводу трансгендерных женщин.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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