«Закрыть гештальт»: о чем сериал и кто сыграл главные роли

На прошлой неделе в онлайн-кинотеатре Okko стартовала многосерийная мистическая комедия «Закрыть гештальт» режиссера Максима Пежемского и сценариста Дмитрия Лемешева. Рассказываем о сюжете сериала и актерском составе.

О чем сериал

В центре сюжета шоу оказывается обыкновенный менеджер автосервиса Федор Ярцев, проваживающий совершенно непримечательную жизнь с супругой и незакрытой ипотекой. Но однажды с ним происходит непредвиденное — его брак трещит по швам и в процессе семейного конфликта персонаж падает с двадцатого этажа, после чего оказывается в больнице, где ему внезапно является умершая несколько лет назад теща Марина Александровна. Вскоре герой принимает ситуацию и понимает, что теперь он может видеть умерших с незаконченными делами — их бедные души так и не смогли успокоиться и отправиться на тот свет. В дальнейшем поток колоритных призраков, в числе которых погибший бандит Мотя и девятнадцатилетний отец Федора, только усиливается и герою приходится помогать им закрывать их гештальты, чтобы они наконец покинули этот грешный мир.

Кто сыграл главные роли

Ведущего персонажа воплотил Александр Ильин — младший, наиболее известный по роли Семена Лобанова в популярной медицинской комедии «Интерны». Кроме того, в каст вошли Юлия Ауг, воплотившая призрачную тещу протагониста, звезда «Бригады» Павел Майков, а также Денис Власенко, Анна Зайкова, Александр Назаров, Федор Лавров, Владимир Майзингер, Анастасия Крылова, Николай Шрайбер, Анатолий Горячев, Дмитрий Лысенков, Глафира Тарханова, Александр Баширов, Андрей Бутин, Анна Дулова, Андрей Бодренков и многие другие.

Четвертый эпизод выйдет 25 августа, а завершится сериал в середине сентября.