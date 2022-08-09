Будет ли «Джон Уик 5»? Режиссер Чад Стахелски рассказал о будущем франшизы

В преддверии скорой премьеры вампирской экшен-комедии Netflix «Дневная смена», продюсером которой выступает Чад Стахелски, кинематографист пообщался с порталом Collider и высказался о потенциальной пятой части «Джона Уика». В прессе об этом фильме информация появилась еще задолго до съемок «Джона Уика 4».

По словам Стахелски, все решения о будущем киносерии всегда принимает студия Lionsgate, но в данный момент она не собирается останавливаться. Говорить с уверенностью о том, что будет дальше, он не может, потому что никто из причастных к оригиналу даже и предположить не мог, что скромный боевик про киллера превратится во франшизу такого уровня и масштаба. Как бы то ни было, режиссер не стал скрываться за многословностью и общими фразами, прямо заявив, что при наличии достойной идеи и согласия Киану Ривза он будет только рад вернуться:

«Я не сомневаюсь, что примерно через год мы начнем в шутку говорить: «Самое время вернуться к «Уику».Так случается каждый раз – каждая часть «Уика» была написана или по крайней мере спланирована в японском отеле «Империал», где мы с Киану проводили наши пресс-туры. Все начинается с нескольких стаканов [виски] Yamazaki или Hibiki, а затем приходит мысль: «И подумать не мог, что мы настолько далеко зайдем». Вот как мы начинаем писать сценарии новых частей».

Режиссер также отметил, что был бы искренне счастлив заниматься франшизой хоть до конца карьеры, но не прочь иногда отвлекаться и на сторонние проекты, в числе которых давно запланированный ремейк «Горца» и экранизация видеоигры Ghost of Tsushima. На вопрос о производственных сроках «Джона Уика 5» Стахелски пока затрудняется ответить, но он ясно дал понять, что при наличии хорошей идеи новый фильм должен состояться.

«Джон Уик 4» выйдет в прокат 24 марта 2023 года.