«На страже пляжа»: о чем сериал и где проходили съемки

Онлайн-сервис PREMIER представил 16 новых сериалов в 2022 году. Один из них — «На страже пляжа». Дебютный эпизод выйдет 5 сентября.

Сериал рассказывает о талантливом московском криминалисте Денисе Крылове. Он может с легкостью раскрывать дела, просто изучив место преступления. Карьера молодого человека обрывается после того, как генерал полиции застает его в постели со своей женой.

Крылов становится чистильщиком, то есть убирает места преступлений. Талант главного героя помогает ему раскрыть преступную схему и на этой работе. Однако Крылову придется бежать из города, чтобы залечь на дно под новым именем.

Молодой человек меняет имя, становится Денисом Дубовым и переезжает на курортное побережье России под видом московского тусовщика, который хочет отдохнуть от суеты. Правда, в городе происходит несколько преступлений, а главный герой становится подозреваемым. Теперь ему надо помочь местной полиции раскрыть дела и снять с себя подозрения.

Съемки сериала проходили в Геленджике. Главную роль исполнил Антон Филипенко. Также в сериале снялись Катерина Ковальчук, Артем Гайдуков, Сергей Дьяков, Михаил Горевой, Кирилл Козаков, Алена Ицкова, Гарик Айвазов и другие. Режиссерское кресло занял постановщик «ИП Пироговой» Акаки Сахелашвили.