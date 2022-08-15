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Киноафиша Новости Как быть с Эзрой Миллером: 5 способов вывести актера из киновселенной DC

Как быть с Эзрой Миллером: 5 способов вывести актера из киновселенной DC

15 августа 2022 13:58
Как быть с Эзрой Миллером: 5 способов вывести актера из киновселенной DC

В комиксах о Флэше много историй, позволяющих заменить Миллера на другого актера.

После слияния Warner Bros. и Discovery руководство новообразованной корпорации решило пересмотреть подход к франшизам студии, в том числе к фильмам по комиксам DC. Так, на экраны не выйдет уже снятый «Бэтгёрл». Несколько других проектов также были отменены.

Несмотря на радикальность подхода нового руководства, «Флэш» с Эзрой Миллером все еще значится в готовящихся релизах компании. Но, учитывая огромное количество обвинений в адрес актера, судьба фильма находится под вопросом. Вполне вероятно, что после «Флэша» Миллер больше не вернется к роли титульного супергероя. Вот 5 способов, как можно вывести актера из киновселенной DC:

1. Убить Флэша

Предстоящий фильм о Флэше должен был привести киновселенную DC к событиям комикса «Кризис на бесконечных Землях». В конце этой истории Барри Аллен умирает. Можно не ждать следующего фильма, а убить героя уже в конце «Флэша», поставив крест на Миллере в роли Флэша.

2. Ввести Уолли Веста

После смерти Барри Аллена его место занял другой спидстер — Уолли Вест. И хотя полноценно вводить этого персонажа в фильм уже поздно, DC могут доснять сцену после титров, в которой его представят. Таким образом Уолли Вест стал бы новым Флэшем в киновселенной DC.

3. Посвятить предстоящий фильм Бэтмену

Как мы знаем, во «Флэше» должны появиться Майкл Китон и Бен Аффлек в образе двух разных Бэтменов. Так почему бы не построить фильм вокруг них? Да, для этого потребуются некоторые пересъемки, и Флэш все равно останется главным героем, но больший акцент на самом популярном герое DC может спасти этот блокбастер.

4. Новый мир, новый Флэш

Мы уже знаем, что события «Флэша» будут посвящены концепции мультивселенной. Как было отмечено выше, в киновселенную DC должен вернуться Бэтмен Майкла Китона. Кроме того, зрителям представят Супергёрл. Если произойдет замена Китона на Аффлека, то почему не может измениться Флэш? После своих перемещений во времени и пространстве к нам может вернуться Барри Аллен из другой вселенной, которого будет играть другой актер.

5. Убрать Флэша из этой реальности

Во время своих перемещений во времени Барри Аллен может понять, что единственный способ спасти эту вселенную — исключить себя из нее. Да, это будет значить, что Флэш надолго пропадет из фильмов DC, но в свое время компания уже отказалась от Зеленого фонаря в своей киновселенной по той причине, что фильм о нем провалился. То же самое может случиться с Флэшем.

Фото: Warner Bros.
Юрий Липский
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