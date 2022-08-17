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Киноафиша Новости Марк Уолберг сыграет в экшен-комедии «Семейный план»

Марк Уолберг сыграет в экшен-комедии «Семейный план»

17 августа 2022 12:42
Марк Уолберг сыграет в экшен-комедии «Семейный план»

Актер сыграет главу семейства, которое пускается в бега.

Звезда «Анчартед: На картах не значится» Марк Уолберг определился со своим очередным проектом. Согласно Deadline, актер возглавил актерский состав комедийного боевика «Семейный план» (The Family Plan), производством которого займутся студии Apple Original Films и Skydance Media.

О сюжете пока известно лишь в общих чертах. В центре повествования окажется отец из пригорода, вынужденный вместе с семей броситься в бега, после того как его настигает некое таинственное прошлое.

Постановкой ленты займется Саймон Селлан Джоунс, ранее сотрудничавший с Уолбергом в рамках еще не вышедшей драмы «Король Артур». Оригинальный сценарий написал Дэвид Коггшолл («Дитя тьмы: Первая жертва»). Уолберг, Стивен Левинсон, Дэвид Эллисон, Дэна Голдберг и Дон Грэйнджер выступают в качестве исполнительных продюсеров будущего фильма.

В числе ближайших проектов артиста значатся выходящая 26 августа комедия с Кевином Хартом «Время для себя», упомянутый «Король Артур», где исполнитель разделил экранное время вместе с Симу Лю и Натали Эммануэль, а также дорогостоящий экшен-триллер Netflix «Наш человек из Джерси», в котором партнершей Марка выступила Холли Берри. В более отдаленных творческих планах у него заявлен сиквел «Анчартед: На картах не значится».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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