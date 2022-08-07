Классический рецепт боевика: 11 моментов, которые есть в каждом фильме

Блокбастеры с большим количеством экшена и сражений никогда не выходят из моды. Каждый новый боевик неизменно находит своего зрителя, ведь любому простому человеку иногда хочется представить себя на месте героя, спасти любимую девушку или даже весь мир. Но есть в этом жанре и набор заведомо проигрышных штампов. Именно из них до сих пор складывается «рецепт идеального боевика», несмотря на то что они успели надоесть аудитории еще десятки лет назад.

Например, недавно вышедший на экраны «Серый человек» от Netflix с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом тоже не стал исключением из этого печального правила. Высокобюджетный и добротно скроенный боевик собрал комбо из клишированных сцен и приемов, по которому буквально можно изучать историю американских экшен-фильмов.

Темное прошлое

Какой же главный герой может обойтись без трагической и запутанной истории за плечами? Он либо сидел в тюрьме (причем, вероятнее всего, был осужден несправедливо), либо дезертировал из армии, либо был спецагентом, но разочаровался в своем начальстве и сам стал целью номер один для прежних коллег. Так, бывший наемник Джон Уик пытается расхлебать последствия опасной работы, а персонаж «Великого уравнителя – 2» подрабатывает таксистом, скрываясь от ЦРУ. «Серый человек» и вовсе умудрился собрать в одном герое чуть ли не все эти штампы разом. Курт Джентри в исполнении Райана Гослинга – не только преступник, нанятый спецслужбами для особого задания, но и переметнувшийся на другую сторону предатель, за которым теперь охотятся все на свете наемники и агенты ЦРУ, включая его собственного начальника.

Великий уравнитель 2 (2018)

Галопом по Европам

Неотъемлемым фоном для типичного боевика обязательно должны стать красоты Европы. Причем чем крупнее бюджет фильма, тем больше стран, городов и достопримечательностей мелькает в кадре (даже если это никак не обосновано по сюжету). Здесь можно вспомнить сотни примеров: от классического Джеймса Бонда и «Леона» до пародийного «Шпиона» с Мелиссой Маккарти, намеренно собравшего все американские клише, где главная героиня бодро бегает по центру Будапешта, Рима и Парижа. Вышеупомянутый «Серый человек» также может похвастаться добрым десятком локаций по всему миру: от Бангкока до Праги. Причем зрители могут заметить невооруженным глазом, что в доброй половине этих городов вместо съемочной группы присутствовал все лишь квадрокоптер с камерой. Виды в кадре мелькают действительно сногсшибательные, вот только не всегда уместные.

Не время умирать

Боевая подруга

У каждого уважающего себя героя боевика обязательно должна быть «девушка Бонда». Причем раздражает вовсе не сам фант наличия у брутального мачо личной жизни, а, скорее, шаблонность его избранницы. Обычно такой женский персонаж – это либо безмозглая красавица, постоянно попадающая в беду и нуждающаяся в спасении, либо сексуальная злодейка с сопутствующим лавхейтом, либо «зеркало» для самого героя – этакий Супермен в юбке. А еще с боевой подругой можно красиво и трагично прощаться перед «неизбежной смертью» на протяжении нескольких минут экранного времени. Мэрион из «Индианы Джонса», Северин из «Координат «Скайфолл», Женщина-кошка из «Темного рыцаря» – этот список можно продолжать очень долго. Вот и герой Гослинга в «Сером человеке» не остался без напарницы. Ею стала красавица Ана де Армас, поддерживающая бывшего уголовника даже в самых опасных и немыслимых начинаниях.

Темный рыцарь: Возрождение легенды

Солдат ребенка не обидит

Еще один обязательный компонент типичного экшен-фильма – очень юный и предельно беззащитный персонаж, к которому брутальный и суровый герой/злодей внезапно начинает испытывать трогательные отеческие чувства. В боевике «Меркурий в опасности» персонаж Брюса Уиллиса берет под свое крыло гениального мальчика с аутизмом. В «Леоне» киллер спасает девочку-подростка и обучает ее своему ремеслу. А в «Защитнике» Джейсон Стэйтем и вовсе на протяжении всего экранного времени калечит и убивает бандитов, чтобы оградить от опасности одну маленькую девочку. В «Сером человеке» же в кадре появляется совсем не обязательная по сюжету девочка Клэр, воплощающая квинтэссенцию беспомощности. Она не только одинокая сирота, спасающаяся от преследования, но и для пущей убедительности носит кардиостимулятор. Как такую не защитить?

Защитник

Я отомщу за тебя!

Чтобы начать направо и налево крошить злодеев, герою обязательно нужна достойная мотивация. А что может быть трагичнее, чем месть за смерть близкого человека? У одних персонажей в бою погибает «наставник, заменивший отца» («Блэйд»), у других бандиты убивают семью или любимое животное («Законопослушный гражданин», «Джон Уик»), а у третьих в перестрелке умирает верный друг и напарник. Сложнее вспомнить не те боевики, в которых есть сцена погружения героя в воспоминания о своей потере, а те, в которых ее нет. К слову, есть она и в «Сером человеке».

Джон Уик

Иностранцы-злодеи

В первую очередь этот штамп касается американских боевиков. Здесь главным героем обычно оказывается бесспорный, стопроцентный американец, защищающий свою страну. А вот зло чаще всего таится в Европе или, конечно же, в России. Причем зачастую оно намеренно носит яркие черты того или иного государства. Так, британец Алан Рикман воплотил антагониста Ганса Грубера в «Крепком орешке», а российский танцор балета Александр Годунов в этом же фильме и вовсе предстал в роли грубого и тупого террориста.

Крепкий орешек

Пуленепробиваемые герои и косые бандиты

Зачастую персонажи экшена нарушают не только государственные законы, но и законы физики, биологии и здравого смысла. Если в грудь главному герою выстрелили, даже в упор, можно быть абсолютно уверенным, что: а) на нем был непробиваемый бронежилет («Назад в будущее»), б) пуля прошла насквозь, не задев жизненно важные органы, в) злодей промахнулся или оружие дало осечку («Коммандо»). Причем герой укладывает вражеских «шестерок» буквально штабелями с помощью одного выстрела или удара, а вот сам он во имя захватывающего сюжета оказывается практически супергероем, даже если всю жизнь до этого просто водил такси.

Перестрелка

На серьезных щщах

Выражение лица у героя обязательно должно быть брутальным и бесстрастным, даже если он только что спас любимую женщину или упал с крыши небоскреба. Здесь за примером далеко ходить не надо: этому негласному правилу следуют почти все актеры боевиков – от Джейсона Стэйтема до Александра Невского. Не исключение и Райан Гослинг в «Сером человеке», который большую часть экранного времени сурово жует жвачку, играет мускулатурой и изрекает глубокомысленные фразы.

Шпион

Цитаты великих людей

Кстати, о глубокомысленных фразах. Еще один надоевший большинству зрителей штамп в боевиках – это долгие обличительные тирады героев и победные речи злодеев. Если ты вот-вот захватишь мир, обязательно расскажи всем вокруг, как именно ты это намерен сделать. А если ты считаешь, что мир захватывать не стоит, то срочно приведи достойные аргументы, желательно – с библиографией и ссылками на Конфуция. Вот и сценаристы «Серого человека» не поскупились на цитаты из Шопенгауэра и многословные откровения главного психопата в исполнении Криса Эванса.

Серый человек

Все горит, все взрывается…

Законы физики и логики уходят на второй план всякий раз, как авторам хочется снять особенно эффектную сцену. Чего стоит хотя бы многократно… э-э-э… скопипащенная сцена из «Отчаянного», в которой сногсшибательно эффектные Антонио Бандерас и Сальма Хайек гордо идут в светлое будущее на фоне взрыва. Надо ли упоминать, что в реальности их бы в ту же секунду снесло взрывной волной и засыпало осколками? А постоянно взрывающиеся от одного меткого выстрела автомобили – это и вовсе отдельный вид искусства. По этому клише отлично прошлись в фильме «Последний герой боевика», где персонаж, попав в реальный мир, сильно удивился, что тачка не взлетела на воздух из-за его пули. Зато реальные бомбы в боевиках почему-то всегда оказываются с часовым механизмом и дисплеем. Видимо, чтобы героям было удобнее их обезвреживать за полторы секунды до взрыва, закрыв глаза («Темный Рыцарь: Возрождение легенды»).

Отчаянный

Вернись, я все прощу!

И конечно, отдельного внимания в этом списке заслуживают опрометчивые поступки самих центральных персонажей. Если на героя нападает целый отряд врагов, то непременно по очереди (нет бы навалиться всем скопом!). Если злодей оказывается в одном шаге от своей цели, он неизменно начинает тупить и тянуть время, чтобы его успели остановить (нет бы уже нажать кнопку/отдать приказ/сбросить жертву с обрыва!). Но возглавляет этот список нелепостей неуместное благородство героев. На протяжении всего фильма «Дом у дороги» Патрик Суэйзи мечтает уничтожить главного мерзавца, но в последнее мгновение не только решает оставить его в живых, но и не вырубает и никак не фиксирует его (о чем немедленно жалеет). А уж если злодей, упаси боже, повис на краю крыши, то герой практически наверняка попытается его спасти. Даже если это он сам минуту назад хотел его оттуда скинуть («Бэтмен»). Ведь каждый заслуживает получить второй шанс (спойлер: нет!).