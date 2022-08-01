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Киноафиша Новости Мэттью МакКонахи сыграет в спортивной драме «Далласская афера»

Мэттью МакКонахи сыграет в спортивной драме «Далласская афера»

1 августа 2022 10:16
Мэттью МакКонахи сыграет в спортивной драме «Далласская афера»

Фильм о юных американских футболистках, которые сотворили чудо.

Как сообщает Deadline, Мэттью МакКонахи исполнит ведущую роль в фильме «Далласская афера» (Dallas Sting), который будет основан на реальных событиях. Картина будет посвящена команде американских старшеклассниц, которые в 1984 году в статусе записного аутсайдера отправились в Китай, но сумели победить сильные сборные Китая, Австралии и Италии. Режиссерское кресло проекта заняла Кари Скогланд. Производством занимаются Skydance и Berlanti Schechter Productions. Правами на фильм обладает Apple.

В «Далласской афере» МакКонахи сыграет тренера Билла Киндера, который привел собранную наспех и плохо организованную команду девочек-подростков к подвигу в духе Рокки. Это случилось задолго до того, как национальная сборная США по футболу добилась успеха на Олимпийских играх и Чемпионате мира.

В 1984 году президент США Рональд Рейган предпринял попытку наладить отношения с Китаем. В ответ на это Китай предложил США поучаствовать в международном женском футбольном турнире. Была лишь одна проблема – в США попросту не было ни одной профессиональной женской футбольной команды. В итоге чиновники предложили отправиться в Китай любительской команде одной из далласских школ – эта команда состояла из девушек в возрасте до 19 лет. Они назвали себя The Sting («Афера) в честь одноименного фильма 1973 года с Робертом Редфордром и Полом Ньюманом. Главой команды стал Билл Киндер, который ранее не имел никакого футбольного опыта. Каким-то чудом собранная Киндером команда умудрилась успешно выступить против профессиональных футболисток из других стран.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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