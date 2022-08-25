Сэм Мендес признается в любви к кино в трейлере фильма «Империя света»

Студия Searchlight Pictures представила первый официальный тизер драмы Сэм Мендес «Империя света» (Empire of Light), мировая премьера которой состоится уже в сентябре в рамках ежегодного кинофестиваля в Торонто. Главные роли в фильме сыграли Оливия Колман, Майкл Уорд, Тоби Джонс и Колин Ферт.

Действие новой ленты от режиссера «1917» и «Красоты по-американски» развернется в 1980-х годах на территории южного английского городка у побережья. Фильм будет представлять собой проникновенную историю об искренних человеческих взаимоотношениях и магии кино. Главная героиня — застрявшая в рутине работница кинотеатра по имени Хилари (Колман). Второй ключевой персонажа — новый сотрудник заведения, молодой темнокожий мужчина Стивен (Уорд), ежедневно сталкивающийся с острыми проявлениями расизма. У этих двух героев много проблем, которые они не в силах решить, но неожиданно они находит спасение от всего именно друг в друге. Впрочем, их отношениям не суждено длиться вечно.

Для Мендеса «Империя света» — очень личный проект, своеобразное признание в любви к кино, поэтому сценарий он написал без соавторов. Оператором выступил двукратный обладатель премии «Оскар» Роджер Дикинс, для которого это уже пятое сотрудничество с постановщиком после «1917», бондовского экшена «007: Координаты Скайфолл», «Дороги перемен» и «Морпехов».

Театральный релиз «Империи света» намечен на 9 декабря.