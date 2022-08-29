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Киноафиша Новости «Дом Дракона»: путь Милли Олкок к роли Рейниры Таргариен

«Дом Дракона»: путь Милли Олкок к роли Рейниры Таргариен

29 августа 2022 13:50
«Дом Дракона»: путь Милли Олкок к роли Рейниры Таргариен

Звонок от создателей сериала стал для актрисы неожиданностью.

21 августа на НBO Max состоялась премьера «Дома Дракона», который является приквелом «Игры престолов». Первый эпизод установил новый рекорд стрим-сервиса по количеству просмотров. Одну из главных ролей в сериале сыграла Милли Олкок. Это молодая австралийская актриса, до сих пор не особо известная мировой публике.

Олкок 22 года. Она родилась в Сиднее. До недавних пор она преимущественно играла эпизодические роли в австралийских телепроектах. Внимание к себе актриса привлекла, снявшись в сериале «Пианино» с Тимом Минчином. Минчин — австралийская звезда, прославившийся на весь мир своей музыкальной комедией. Актерскую карьеру он начал с роли капризной рок-звезды в «Блудливой Калифорнии».

Главный герой «Пианино» — Лаки Флинн, которому нужно перевезти дорогое пианино через всю Австралию. По дороге ему встречается девушка Мег. Вместе они проделывают долгий путь и сближаются в дороге. Сериал был высоко оценен представителями индустрии, что сделало его тихим хитом среди знающих зрителей.

После этого Олкок позвонили из НВО. Кастинг начался в ноябре 2020 года. Конечно, все хранилось в большом секрете. Сначала Олкок думала, что ей предложат очередную эпизодическую роль.

Когда атриса поняла, что сыграет одну из главных героинь сериала, то начала усердно готовиться. Она несколько раз прочитала сценарий, изучила книги Джорджа Мартина, пересмотрела оригинальный сериал и даже развесила дома огромный график со всеми семьями из вселенной «Игры престолов», чтобы четко понимать свое место в этом мире. Также Олкок наняла языкового наставника, чтобы лучше говорить на валирийском — родном языке дома Таргариенов.

Первые два эпизода «Дома Драконов» доступны в России на сервисе «Амедиатека». Всего в первом сезоне будет 10 серий.

Фото: Legion-Media
Юрий Липский
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