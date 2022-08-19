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Киноафиша Новости Пиротехника, любовь и отверженность: о чем фильм «Все ненавидят Йохана

Пиротехника, любовь и отверженность: о чем фильм «Все ненавидят Йохана

19 августа 2022 14:09
Пиротехника, любовь и отверженность: о чем фильм «Все ненавидят Йохана

Фильм выйдет в российский прокат — зрителей ждет комедия о необычных событиях в обычной норвежской деревне.

Дебютный полнометражный фильм выпускника Норвежской киношколы Халлвар Витсё «Все ненавидят Йохана» уже готов к выходу. Витсё — лауреат премии Студенческой академии за лучший короткометражный фильм в 2011 году. Режиссер также удостоился почетного упоминания в Каннах за фильм «Да, мы любим» (2014). За последние несколько лет Витсё снял множество норвежских рекламных роликов и телевизионных драм.

Фильм «Все ненавидят Йохана», снятый по сценарию Эрленда Лу, повествует об одиночке-подрывнике по имени Йохан Гранде, живущем в Титране, маленьком норвежском городке на продуваемом ветрами хребте Трёнделаг. Будучи сыном родителей, питавших страсть к пиротехнике, Йохан является объектом неприязни со стороны односельчан. Земляки окончательно отвергают рано осиротевшего Йохана после того, как от одного из его взрывов случайно пострадала его ровесница и возлюбленная Солвор. Девушка выжила, но ее лицо оказалось изуродовано. После этого Йохан покидает родную деревню, но спустя годы возвращается, чтобы все-таки добиться руки и сердца Солвор.

Говоря об источниках своего вдохновения, Витсё в интервью Cineuropa рассказал:

«Все ненавидят Йохана — это история, которую я давно хотел рассказать. Эта личная история вдохновлена персонажами, которых я знал, когда рос среди фьордов и гор сельской Норвегии. Когда я рос, в моем окружении было больше лосей и барсуков, чем людей. В месте, где все знают друг друга и где между людьми существуют давние конфликты, которые передавались из поколения в поколение. И никто не знал, как все началось. Там, откуда я родом, есть персонажи, которые ездят на мопедах с самогоном в баках, строят дома без чертежей и рубят друг другу деревья, когда конфликт с соседом достигает пика. Но это также место, где люди невольно чистят снег друг для друга, заботятся о пожилых и инвалидах и всегда добровольно участвуют в общественных проектах. Я перенес эту культуру и ее персонажей во вселенную фильма».

Главные роли в фильме исполнили Пол Сверре Валхейм Хаген и Ингрид Больсё Бердаль. В России «Все ненавидят Йохана» выйдет 25 августа.

Фото: TrustNordisk
Юрий Липский
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