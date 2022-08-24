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Киноафиша Новости Фантастический фильм Зака Снайдера «Мятежная Луна» получит сиквел

Фантастический фильм Зака Снайдера «Мятежная Луна» получит сиквел

24 августа 2022 13:47
Фантастический фильм Зака Снайдера «Мятежная Луна» получит сиквел

Продолжению уже одобрили налоговые льготы.

Слухи о том, что «Мятежная Луна» Зака Снайдера будет двухсерийной, ходили уже достаточно давно, но теперь информацию подтверждают и авторитетные источники. В недавнем материале Deadline о налоговых льготах отмечено, что сиквел получит от властей Калифорнии, где и пройдет его производство, внушительную скидку в размере $16,6 млн.

Вдохновленный «Звездными войнами» и фильмами Акиры Куросавы научно-фантастический эпик Снайдера перенесет зрителей в далекое будущее. Действие развернется вокруг мирной колонии на краю галактики, которая оказывается под угрозой нападения тирана Велизария (Эд Скрейн). Помешать захватчику сможет лишь молодая девушка Кора (София Бутелла). В надежде сорвать планы злого колонизатора, героиня с загадочным прошлым отправится на соседние планеты, чтобы собрать команду воинов-союзников, которые должны будут помочь ей свергнуть деспотичного антагониста.

Фантастический фильм Зака Снайдера «Мятежная Луна» получит сиквел

Кроме Бутеллы и Скрейна, в звездный каст дорогостоящего блокбастера Netflix вошли Чарли Ханнэм, Рэй Фишер, Джимон Хонсу, Джена Мэлоун, Пэ Ду-на, Стаз Нэйр, Скай Янг, Шарлотта Магги, Э. Даффи, Клеопатра Коулман, Фра Фи, Риан Рис и сэр Энтони Хопкинс, который озвучит разумного боевого робота Джимми.

Проект основан на оригинальной идее Снайдера, превращенной в сценарий Шеем Хаттеном («Армия мертвецов») и Куртом Джонстадом («300 спартанцев»). Съемки первого фильма идут с апреля этого года и продлятся до ноября. Предполагается, что сиквел запустят в кратчайшие сроки.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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