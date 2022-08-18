Две девушки стремятся добиться признания в трейлере фэнтезийного сериала «Академия вампиров»
Производством занимаются создатели «Дневников вампира».
Стриминговый сервис Peacock представил первый трейлер «Академии вампиров» — грядущего молодежного фэнтезийного сериала от Джули Плек и Маргарит МакИнтайр.
Сериал расскажет о дружбе двух девушек — Роуз Хэтэуэй (Сиси Стрингер) и Лиссой Драгомир (Даниэла Нивз). Пара готовится к войти в общество вампиров. Лили — как могущественный член королевской семьи, Роуз — как ее защитница.
«Академия вампиров» — адаптация серии молодежных романов Ришель Мид. Сериал создан Плек и МакИнтайр, которые выступают в качестве шоураннеров, сценаристов и исполнительных продюсеров. Плек также является режиссером сериала.
Это не первый проект Плек о вампирах-подростках. Ранее она уже снимала «Дневники вампира» для канала CW.
«Когда я подписала новый контракт с Universal Television. Они спросили, какой проект я всегда хотела сделать, и моим немедленным ответом была «Академия вампиров», — заявила Плек, когда сериалу дали зеленый свет в мае 2021 года.
Премьера сериала состоится 15 сентября. Сезон будет состоять из 10 серий по 60 минут.