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Киноафиша Новости Судьба Т’Чаллы в киновселенной Marvel? В комиксах показали смерть Черной Пантеры

Судьба Т’Чаллы в киновселенной Marvel? В комиксах показали смерть Черной Пантеры

17 августа 2022 13:26
Судьба Т’Чаллы в киновселенной Marvel? В комиксах показали смерть Черной Пантеры

Читатели смогли краем глаза увидеть финал героя.

В данный момент в мире комиксов Marvel выходит серия «Мстители: (1 000 000 до н.э.)». В ней рассказывается о том, как древние предки и прообразы современных героев борются с безумным целестиалом по имени Павший, инсектиодами из Негативной зоны и Ледяными великанами.

В состав команды супергероев вошли Один, Агамотто, Призрачный гонщик, Железный кулак, Феникс, Старбрэнд и Черная Пантера. После боя, длившегося 70 дней, Мстители побеждают, но Черная Пантера, будучи единственным смертным героем в команде, умирает от полученных ран. Это видно на одной опубликованной странице из предстоящего выпуска серии. Все подробности читатели узнают в следующем комиксе.

Судьба Т’Чаллы в киновселенной Marvel? В комиксах показали смерть Черной Пантеры

Конечно, смерть Черной Пантеры омрачила и киновселенную Marvel. Точнее, смерть актера, игравшего супергероя. Чедвик Боузман умер в 2020 году от рака, который ему диагностировали четырьмя годами ранее. Получается, что актер продолжал играть в фильмах Marvel, зная о своей страшной болезни.

Боузмен настолько хорошо исполнил роль Т’Чаллы, что влюбил в себя фанатов. На ранних стадиях развития киновселенной, Marvel не чурались пробовать разных актеров в одних и тех же ролях. Теперь же глава студии Marvel Кевин Файги подходит к наследию актеров намного аккуратнее. Учитывая любовь публики и то, в скольких фильмах Marvel Боузман успел сняться, о смене актера не может быть и речи.

Это значит, что создателям фильма «Черная Пантера 2: Ваканда навеки» придется объяснить, что случилось с Т’Чаллой и как звание Черной Пантеры перешло к другому персонажу. Вариант из комиксов «Мстители: (1 000 000 до н.э.)» кажется подходящим вдохновением для предстоящего фильма: Т’Чалла пал в бою, защищая вселенную.

Фото: Legion-Media
Юрий Липский
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