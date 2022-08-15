Евгений Дятлов: лучшие фильмы и сериалы при участии актера

За свою карьеру Дятлов успел сыграть Добрыню Никитича, Владимира Маяковского и других примечательных персонажей.

Евгений Дятлов — один из самых востребованных актеров российского кинорынка. Он не только много снимается, но и умеет выбирать роли. В его карьере уже несколько работ в фильмах и сериалах, которые можно считать культовыми для русского зрителя. Некоторые из них мы решили вспомнить в этой подборке.

Серия фильмов «Последний Богатырь»

В крунобюджетной трилогии, основанной на российских сказках, Дятлов исполнил роль Добрыни Никитича. Это и неудивительно – его крупное телосложение и уверенный взгляд отлично подходят для роли богатыря.

Мини-сериал «Шерлок в России» (2020)

В российской адаптации приключений знаменитого сыщика актер сыграл роль Андрея Кобылина. Действие сериала происходит в дореволюционном Санкт-Петербурге. По сюжету, Шерлок Холмс преследует Джека Потрошителя в Лондоне, но понимает, что злодей сбежал в Россию. Сыщик отправляется за ним, знакомясь с новой страной и культурой.

«Тобол» (2018)

«Тобол» вышел как в качестве фильма, так и телесериала. В обоих версиях Дятлов сыграл сибирского губернатора в лице князя Матвея Гагарина. Сюжет фильма основан на реальных событиях. Действие происходит в начале XVIII века. Фильм повествует об офицере петровской гвардии Иване Демарине, который отправляется в Тобольск, находит свою любовь, а позже защищает Ямышевскую крепость от атаки джурганов.

Мини-сериал «Чкалов» (2012)

В сериале 2012 года Дятлов исполнил роль Валерия Чкалова — знаменитого лётчика, комбрига, Героя Советского Союза. Многосерийная история была призвана рассказать не только о неизвестных страницах биографии Чкалова, но о развитии авиации СССР в целом.

Мини-сериал «Есенин» (2005)

«Есенин» — один первых и главных крупнобюджетных сериалов в истории нового российского телевидения. Роль знаменитого поэта помогла укрепиться Сергею Безрукову в качестве суперзвезды. Кого же в сериале сыграл Дятлов? Актер исполнил роль не менее важного русского поэта — Владимира Маяковского. Статный Дятлов отлично подошел для этого образа.