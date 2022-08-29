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Киноафиша Новости Опальный солдат поступает на службу в секретную организацию в трейлере боевика «Секция восемь»

Опальный солдат поступает на службу в секретную организацию в трейлере боевика «Секция восемь»

29 августа 2022 12:27
Опальный солдат поступает на службу в секретную организацию в трейлере боевика «Секция восемь»

В фильме появится ряд жанровых звезд, включая Дольфа Лундгрена, Скотта Эдкинса и Микки Рурка.

Кабельный канал AMC презентовал трейлер остросюжетного боевика «Секция восемь», в котором собран привлекательный состав жанровых звезд. Ведущие роли в фильме сыграли Райан Квантен («Настоящая кровь»), Дермот Малруни («Ханна»), Микки Рурк («Город грехов»), а также Дольф Лундгрен («Неудержимые») и Скотт Эдкинс («Неоспоримый»), для которых это уже пятый совместный проект.

В центре повествования окажется бывший солдат, попавший в тюрьму из-за того, что он успешно совершил акт мщения за убийство жены и ребенка. На новом месте главный герой получает шанс вернуться на свободу, после того как теневая правительственная ячейка под названием «Секция восемь» вербует его в свои ряды для крайне сомнительных и, разумеется, очень опасных неофициальных операций. Вскоре протагонист осознает, что данная организация на самом деле далеко не то место, которым кажется на первый взгляд.

Поставил ленту режиссер Кристиан Сесма («Сорвать куш», «Хроники мстителя»), сценарий написали Чад Ло («Безбашенная пуля») и Джош Риджвей («Стрелок»). В остальном касте заняты Роберт ЛаСардо, Морис Комт, Джеффри Блейк, Джессика Медина и Пол Слоун.

Релиз картины запланирован на 23 сентября.

Фото: RLJE Films
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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