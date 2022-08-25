«Закрыть гештальт»: отзывы критиков о сериале
Восторга шоу не вызывает, но свою аудиторию оно заполучило.
В середине августа в онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера многосерийной мистической комедии «Закрыть гештальт» с Александром Ильиным — младшим в главной роли. В центре сюжета — непримечательный менеджер автосервиса, который внезапно открывает в себе способность видеть умерших. Отечественная пресса приняла проект неоднозначно. Ниже приведены выдержки из рецензий российских обозревателей:
Дмитрий Камышенко, Лайфхакер:
«Оригинальный юмор соседствует с бородатыми анекдотами, яркие истории тускнеют из‑за морализаторства, шутки про загробный мир всегда заканчиваются слезливым и банальным монологом».
Иван Афанасьев, 7 дней:
«Нет даже попытки попробовать придумать что-то новое или хотя бы добавить непредсказуемости. А пресловутый спор поколений не выходит за пределы сетования в духе «раньше трава была зеленее».
Федор Дубшан, Фонтанка:
«Ощущение, что в «Закрыть гештальт» напихали столько шуток, сколько могли, и к качеству их не были слишком строги».
Вера Аленушкина, Time Out:
«Градус банальности оказывается все-таки не слишком высок — и в первую очередь за счет сочетания комедийных элементов с драматическими, которые заставляют сочувствовать персонажам».
Илона Егиазарова, Вокруг ТВ:
«Комический жанр не предполагает высоких смыслов, глубоких проработок тем. Но в «Закрыть гештальт» действительно великолепные актеры, способные высечь искру даже из легковесной истории».
Роман Черкасов, Ведомости:
«Авторам интереснее не психология, а социология: несмотря на название, «Закрыть гештальт» — прежде всего комедия нравов».
Автор не указан, TV Mag:
«У сериала интересная структура: с одной стороны, есть горизонтальный сюжет о Федоре и его отношениях с женой, с другой — в каждом эпизоде он помогает людям, а зрители узнают их истории».
Пятый эпизод выйдет 1 сентября.