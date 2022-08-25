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Киноафиша Новости «Закрыть гештальт»: отзывы критиков о сериале

«Закрыть гештальт»: отзывы критиков о сериале

25 августа 2022 15:22
«Закрыть гештальт»: отзывы критиков о сериале

Восторга шоу не вызывает, но свою аудиторию оно заполучило.

В середине августа в онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера многосерийной мистической комедии «Закрыть гештальт» с Александром Ильиным — младшим в главной роли. В центре сюжета — непримечательный менеджер автосервиса, который внезапно открывает в себе способность видеть умерших. Отечественная пресса приняла проект неоднозначно. Ниже приведены выдержки из рецензий российских обозревателей:

Дмитрий Камышенко, Лайфхакер:

«Оригинальный юмор соседствует с бородатыми анекдотами, яркие истории тускнеют из‑за морализаторства, шутки про загробный мир всегда заканчиваются слезливым и банальным монологом».

Иван Афанасьев, 7 дней:

«Нет даже попытки попробовать придумать что-то новое или хотя бы добавить непредсказуемости. А пресловутый спор поколений не выходит за пределы сетования в духе «раньше трава была зеленее».

Федор Дубшан, Фонтанка:

«Ощущение, что в «Закрыть гештальт» напихали столько шуток, сколько могли, и к качеству их не были слишком строги».

Вера Аленушкина, Time Out:

«Градус банальности оказывается все-таки не слишком высок — и в первую очередь за счет сочетания комедийных элементов с драматическими, которые заставляют сочувствовать персонажам».

Илона Егиазарова, Вокруг ТВ:

«Комический жанр не предполагает высоких смыслов, глубоких проработок тем. Но в «Закрыть гештальт» действительно великолепные актеры, способные высечь искру даже из легковесной истории».

Роман Черкасов, Ведомости:

«Авторам интереснее не психология, а социология: несмотря на название, «Закрыть гештальт» — прежде всего комедия нравов».

Автор не указан, TV Mag:

«У сериала интересная структура: с одной стороны, есть горизонтальный сюжет о Федоре и его отношениях с женой, с другой — в каждом эпизоде он помогает людям, а зрители узнают их истории».

Пятый эпизод выйдет 1 сентября.

Фото: Okko
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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