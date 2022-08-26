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Киноафиша Новости Джон Хэмм расследует пропажу шедевра живописи в трейлере комедии «Сознавайтесь, Флетч»

Джон Хэмм расследует пропажу шедевра живописи в трейлере комедии «Сознавайтесь, Флетч»

26 августа 2022 13:36
Джон Хэмм расследует пропажу шедевра живописи в трейлере комедии «Сознавайтесь, Флетч»

Также режиссер пояснил, почему в фильме нет Чеви Чейза.

Студия Paramount представила дебютный трейлер авантюрной комедии «Сознавайтесь, Флетч», в которой культовый образ Чеви Чейза примерил на себя Джон Хэмм. В основу фильма легла вторая книга из литературной серии детективных романов Грегори Макдональда.

По сюжету, обаятельный журналист Флетч, имеющий особый талант влипать в неприятности, окажется в эпицентре очередного запутанного дела. Занимаясь в Европе поисками украденных коллекционных полотен некого миллионера, протагонист становится главным подозреваемым в деле об убийстве, и единственный способ отчистить свое доброе имя — лично распутать заговор.

Вместе с Хэммом в фильме снялся его коллега по «Безумцам» Джон Слэттери. В актерском составе также задействованы Кайл МакЛоклен («Твин Пикс»), Лоренца Иззо («Кто там»), Марша Гей Харден («Поллок»), Энни Мумоло («Барб и Звезда едут в Виста дель Мар») и стендап-комик Рой Вуд — младший («Ежедневное шоу»). Поставил фильм Грег Моттола («Пол: Секретный материальчик», «Шпионы по соседству», «SuperПерцы») по сценарию, написанному вместе с Зевом Бороу («Чак», «Смертельное оружие»). Моттола признался, что он сознательно отказался от камео Чеви Чейза, чтобы его проект выглядел более свежим, хотя режиссер искренне любит оригинальную дилогию с Чейзом.

«Сознавайтесь, Флетч» выйдет в платных онлайн-кинотеатрах 16 сентября.

Фото: Miramax
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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