«Мажор» с Павлом Прилучным: будет ли пятый сезон?

В минувшую субботу состоялась премьера восьмого и заключительного эпизода четвертого сезона популярного отечественного сериала «Мажор». В отличие от трагической концовки прошлого сезога, где в перестрелке погибла возлюбленная главного героя в исполнении Карины Разумовской, развернувшаяся спустя девять лет новая история завершилась для персонажа Павла Прилучного настоящим хэппи-эндом — народный герой Игорь Соколовский наконец обрел семью.

Однако даже такая концовка не означает, что у проекта нет потенциала для продолжения. В финале сезона полковник ФСБ Симоненко (Владимир Селезнев), он же главный враг Соколовского, убивший его очередную девушку, многозначительно намекает, что постарается отнять у центрального персонажа и дочь. Правда, стоит отметить, что возвращение антагониста немного не состыкуется с условными правилами шоу, где у Соколовского в каждом сезоне новый противник.

Как бы то ни было, пока что «Мажор» уходит на перерыв. Официальных комментариев по поводу продолжения еще не поступало, однако в активном производстве уже находится второй полнометражный спин-офф от режиссера Никиты Власова, поэтому слишком надолго герой Прилучного точно не пропадет с экранов. Впрочем, есть существенный нюанс — как «Мажор. Фильм», новая картина, скорее всего, будет связана с событиями сериала лишь косвенно.