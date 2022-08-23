Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Все ненавидят Йохана" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости «Мажор» с Павлом Прилучным: будет ли пятый сезон?

«Мажор» с Павлом Прилучным: будет ли пятый сезон?

23 августа 2022 16:17
«Мажор» с Павлом Прилучным: будет ли пятый сезон?

Осторожно, спойлеры!

В минувшую субботу состоялась премьера восьмого и заключительного эпизода четвертого сезона популярного отечественного сериала «Мажор». В отличие от трагической концовки прошлого сезога, где в перестрелке погибла возлюбленная главного героя в исполнении Карины Разумовской, развернувшаяся спустя девять лет новая история завершилась для персонажа Павла Прилучного настоящим хэппи-эндом — народный герой Игорь Соколовский наконец обрел семью.

Однако даже такая концовка не означает, что у проекта нет потенциала для продолжения. В финале сезона полковник ФСБ Симоненко (Владимир Селезнев), он же главный враг Соколовского, убивший его очередную девушку, многозначительно намекает, что постарается отнять у центрального персонажа и дочь. Правда, стоит отметить, что возвращение антагониста немного не состыкуется с условными правилами шоу, где у Соколовского в каждом сезоне новый противник.

Как бы то ни было, пока что «Мажор» уходит на перерыв. Официальных комментариев по поводу продолжения еще не поступало, однако в активном производстве уже находится второй полнометражный спин-офф от режиссера Никиты Власова, поэтому слишком надолго герой Прилучного точно не пропадет с экранов. Впрочем, есть существенный нюанс — как «Мажор. Фильм», новая картина, скорее всего, будет связана с событиями сериала лишь косвенно.

Фото: Продюсерская компания «Среда»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Читать далее 29 июля 2022
Особо опасны: 5 фильмов о нарциссических личностях Особо опасны: 5 фильмов о нарциссических личностях Читать далее 18 августа 2022
Спорим, не отличите: 10 российских актеров, которые очень похожи на их голливудских коллег Спорим, не отличите: 10 российских актеров, которые очень похожи на их голливудских коллег Читать далее 20 августа 2022
В лабиринте событий: 5 фильмов, которые фантастически играют с хронологией В лабиринте событий: 5 фильмов, которые фантастически играют с хронологией Читать далее 23 августа 2022
Что посмотреть на выходных: 9 онлайн-новинок от приквела к «‎Игре престолов»‎ до нового сериала Marvel Что посмотреть на выходных: 9 онлайн-новинок от приквела к «‎Игре престолов»‎ до нового сериала Marvel Читать далее 19 августа 2022
Тест: мрачный DC или забавный Marvel – на какую киновселенную похожа твоя жизнь? Тест: мрачный DC или забавный Marvel – на какую киновселенную похожа твоя жизнь? Читать далее 21 августа 2022
Коротко и по делу: 8 лучших работ X фестиваля кино «Короче» Коротко и по делу: 8 лучших работ X фестиваля кино «Короче» Читать далее 23 августа 2022
Страхи ближе, чем кажутся: 10 фильмов ужасов, основанных на реальных событиях Страхи ближе, чем кажутся: 10 фильмов ужасов, основанных на реальных событиях Читать далее 22 августа 2022
Годы не пощадили: как сейчас выглядят 9 героинь мелодрам, от которых все фанатели в 90-е Годы не пощадили: как сейчас выглядят 9 героинь мелодрам, от которых все фанатели в 90-е Читать далее 17 августа 2022
Тест: выживешь ли ты во вселенной «Игры престолов»? Тест: выживешь ли ты во вселенной «Игры престолов»? Читать далее 22 августа 2022
«Не хватает интриг»: пользователи сети высказались о плюсах и минусах «Дома дракона» «Не хватает интриг»: пользователи сети высказались о плюсах и минусах «Дома дракона» Читать далее 23 августа 2022
Related video