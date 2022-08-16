«Пять дней после катастрофы»: какие реальные события легли в основу сериала

На прошлой неделе состоялась премьера первых трех эпизодов мини-сериала Apple TV+ «Пять дней после катастрофы», в котором освящаются события, произошедшие во время урагана «Катрина». В центре сюжета — сотрудники больницы в Новом Орлеане, оказавшиеся в ловушке стихии. Из-за наводнения в учреждении отключилось электричество, поэтому персоналу пришлось принимать мучительно тяжелые решения.

Что произошло в медицинском центре?

В августе 2005 года ураган «Катрина» мощно пронесся по Новому Орлеану, забрав почти 1500 тысячи жизней и нанеся ущерб на $70 млрд. Даже спустя практически два десятилетия город до сих пор восстанавливается. В сериале рассказывают сенсационную историю, развернувшуюся в Мемориальном медицинском центре, где через пять дней после урагана были обнаружены десятки мертвых пациентов. Перед медработниками оказалась сложная этическая дилемма — выбирать, кому жить, а кому нет.

После трагедии, когда начали всплывать подробности, доктор Анна Поу в исполнении Веры Фармиги была арестована, но создатели нарочно решили не занимать чью-либо сторону, оставив этот момент на откуп зрительской аудитории. Авторы никого не восхваляют и не порицают, так как в тот момент врачи находились в действительно отчаянной и экстремальной ситуации.

В основу сюжета легла книга Шери Финк, адаптированная Карлтоном Кьюзом («Остаться в живых») и Джоном Ридли («12 лет рабства»). Изначально рассматривалась идея полнометражного фильма, но потом авторы поняли, что такому материалу больше подходит многосерийный формат.

Отказ от цифровых спецэффектов

Примечательно, что в «Пяти днях после катастрофы» акцент сделан не на катаклизме, а на персонажах. Из-за этого сцен величественных городских разрушений в сериале почти нет, но это не означает, что в шоу не будет качественных визуальных эффектов. Они тут использованы в качестве эмоционального дополнения и изображены с применением комбинированной съемки.

Новые эпизоды будут выходить каждую пятницу.