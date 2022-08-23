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Киноафиша Новости Хоррор в общественном туалете: о чем фильм «Великолепный»

Хоррор в общественном туалете: о чем фильм «Великолепный»

23 августа 2022 14:55
Хоррор в общественном туалете: о чем фильм «Великолепный»

Критики в восторге.

На прошлой неделе в сети состоялась премьера сюрреалистичного микробюджетного хоррора «Великолепный», чье основное действие происходит в самой неожиданной локации — туалетной кабинке.

О чем фильм

Сюжет картины Ребеки МакКендри («Все существа перемешались») достаточно легко укладывается в пару предложений, но в тоже время в нем присутствуют весьма неоднозначные дилеммы. После разрыва с любимой девушкой, главный герой истории в исполнении Райана Квантена отправляется своей дорогой. По пути он останавливается в специальном месте для отдыха, где решает посетить общественный туалет. Далее события приобретают неожиданный оборот, поскольку персонаж становится заложником безвыходной ситуации. Из соседней кабинки протагонист слышит возвышенный голос божества (Дж. К. Симмонс), велящего незадачливому парню совершить непотребства с дырой в перегородке. В противном случае мир будет уничтожен. Так начинается их психологическая дуэль.

Критика

Мировая премьера состоялась в этом году на международном кинофестивале Fantasia. Уже там посмотревшие отметили оригинальность фильма, содержащего в себе различные отсылки к мифологии и даже к творчеству Говарда Лавкрафта. На агрегаторе кинорецензий Rotten Tomatoes рейтинг ленты составляет сейчас внушительные 90% положительных отзывов при 40 рецензиях, что уже говорит само за себя, учитывая жанр картины.

Фото: Shudder
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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