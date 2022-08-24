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Киноафиша Новости Начались съемки фильма «Я — богиня» с Александрой Бортич в главной роли

Начались съемки фильма «Я — богиня» с Александрой Бортич в главной роли

24 августа 2022 11:51
Начались съемки фильма «Я — богиня» с Александрой Бортич в главной роли

Постановкой картины занимается Ольга Дибцева.

В Санкт-Петербурге официально стартовали съемки остроумной комедии «Я — богиня», главную роль в которой сыграет Александра Бортич. Картина станет режиссерским дебютом актрисы Ольги Дибцевой, снимавшейся вместе с Бортич в «Холопе».

В центре сюжета окажется обыкновенная учительница Елена (Бортич), в одночасье теряющая супруга и любимую работу. Оказавшись в ситуации, когда весь мир против нее, по совету лучшей подруги (Дибцева) девушка решается на кардинальные изменения. Чтобы выйти из кризисного положения и поднять свою самооценку, Лена записывается на тренинг «Стать богиней», благодаря чему очень скоро она преображается, обретая новый имидж, поклонника и уверенность в себе. Однако произошедшие изменения заставляют ее задуматься о том, получилось ли у нее найти себя, и не потеряла ли она в процессе что-то важное.

Начались съемки фильма «Я — богиня» с Александрой Бортич в главной ролиНачались съемки фильма «Я — богиня» с Александрой Бортич в главной роли

По признанию Дибцевой, она разрабатывала сценарий порядка трех лет. Помогал ей в этом деле однокурсник Александр Собичевский («Обычная женщина»):

«Я узнала, что есть такой коуч, который учит женщин быть супервумен и использовать мужчин. Для этого женщина должна перестать бояться мужчин и стать бешеной оторвой и безумной пикапершей — делать все, что обескуражит мужчину и выбьет его из колеи».

В остальной актерский состав вошли Антон Васильев, Антон Филипенко, Евгения Калинец, Евгений Муравич, Степан Девонин, Александр Мосин и Сергей Ильин. Производственный процесс курируют компания LOOKFILM, студия Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатр START.

Фото: Yellow, Black and White
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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