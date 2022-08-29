Кэтрин Хайгл: интересные факты о звезде «Анатомии страсти» и «Немножко беременна»

Звезда сериала «Анатомия страсти» и комедий «Немножко беременна» и «Голая правда» Кэтрин Хайгл известна не только работой в кино, но еще и своей яркой активистской длительностью. Исполнительница является известной зоозащитницей. Недавно она запустила специальную торговую марку Badlands Ranch, названную в честь ее семейного ранчо, где сейчас оказывают животным медицинскую помощь и подыскивают для них приюты.

Любовь к четвероногим во многом связана с трагедией, которую Кэтрин пережила в детстве. Когда Хайгл было всего семь лет, она потеряла старшего брата, погибшего в результате автокатастрофы. Какое-то время подросток находился в состоянии жизнеобеспечения, но когда врачам стало очевидно, что его не спасти, родители приняли тяжелое решение — они пожертвовали органы мальчика нуждающимся.

Джейсону Хайглу было всего пятнадцать, и он очень любил животных, поэтому в 2008 году актриса вместе со своей матерью организовали в честь него фонд помощи братьям меньшим, который за время своей работы уже помог десяткам тысяч питомцев. Доходы от Badlands Ranch как раз и будут идти в благотворительную организацию. Сам же состав корма подбирался из тщательно отобранных ингредиентов, чтобы поддерживать шерсть, иммунную систему, пищеварение и энергию собак. Называется лакомство — Superfood Complete.

43-летняя Кэтрин с 2007 года замужем за Джошем Келли, с которым она познакомилась на съемках музыкального видео Only You и сейчас у пары трое детей: родной сын и две девочки, которых они удочерили в 2009-м и, соответственно, в 2012 году.

Предполагается, что до конца этого года или вначале следующего артистку можно будет увидеть во втором сезоне семейной трагикомедии Netflix «Улица Светлячков».