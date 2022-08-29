Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Битва на озере" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Кэтрин Хайгл: интересные факты о звезде «Анатомии страсти» и «Немножко беременна»

Кэтрин Хайгл: интересные факты о звезде «Анатомии страсти» и «Немножко беременна»

29 августа 2022 16:43
Кэтрин Хайгл: интересные факты о звезде «Анатомии страсти» и «Немножко беременна»

Жизнь актрисы изменила семейная трагедия.

Звезда сериала «Анатомия страсти» и комедий «Немножко беременна» и «Голая правда» Кэтрин Хайгл известна не только работой в кино, но еще и своей яркой активистской длительностью. Исполнительница является известной зоозащитницей. Недавно она запустила специальную торговую марку Badlands Ranch, названную в честь ее семейного ранчо, где сейчас оказывают животным медицинскую помощь и подыскивают для них приюты.

Любовь к четвероногим во многом связана с трагедией, которую Кэтрин пережила в детстве. Когда Хайгл было всего семь лет, она потеряла старшего брата, погибшего в результате автокатастрофы. Какое-то время подросток находился в состоянии жизнеобеспечения, но когда врачам стало очевидно, что его не спасти, родители приняли тяжелое решение — они пожертвовали органы мальчика нуждающимся.

Джейсону Хайглу было всего пятнадцать, и он очень любил животных, поэтому в 2008 году актриса вместе со своей матерью организовали в честь него фонд помощи братьям меньшим, который за время своей работы уже помог десяткам тысяч питомцев. Доходы от Badlands Ranch как раз и будут идти в благотворительную организацию. Сам же состав корма подбирался из тщательно отобранных ингредиентов, чтобы поддерживать шерсть, иммунную систему, пищеварение и энергию собак. Называется лакомство — Superfood Complete.

43-летняя Кэтрин с 2007 года замужем за Джошем Келли, с которым она познакомилась на съемках музыкального видео Only You и сейчас у пары трое детей: родной сын и две девочки, которых они удочерили в 2009-м и, соответственно, в 2012 году.

Предполагается, что до конца этого года или вначале следующего артистку можно будет увидеть во втором сезоне семейной трагикомедии Netflix «Улица Светлячков».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Читать далее 29 июля 2022
10 сериалов, которые изменят ваше представление о турецком кинематографе 10 сериалов, которые изменят ваше представление о турецком кинематографе Читать далее 27 августа 2022
Логика вышла из чата: как могли закончиться 5 популярных фильмов, если бы герои как следует подумали Логика вышла из чата: как могли закончиться 5 популярных фильмов, если бы герои как следует подумали Читать далее 28 августа 2022
Страшные тайны Disney: 5 шокирующих фактов, после которых любимые мультфильмы уже никогда не будут прежними Страшные тайны Disney: 5 шокирующих фактов, после которых любимые мультфильмы уже никогда не будут прежними Читать далее 30 августа 2022
От «Эйфории» до «Солнцестояния»: лучшие фильмы и сериалы студии A24 От «Эйфории» до «Солнцестояния»: лучшие фильмы и сериалы студии A24 Читать далее 29 августа 2022
«Это маленькая жизнь, которой я закрываю гештальт школьной дружбы»: эксклюзивное интервью с Маргаритой Дьяченковой «Это маленькая жизнь, которой я закрываю гештальт школьной дружбы»: эксклюзивное интервью с Маргаритой Дьяченковой Читать далее 29 августа 2022
Не только «‎Игра Престолов»‎: 7 популярных сериалов, финал которых всех разочаровал Не только «‎Игра Престолов»‎: 7 популярных сериалов, финал которых всех разочаровал Читать далее 27 августа 2022
5 надоевших клише, которые до сих используют в фильмах 5 надоевших клише, которые до сих используют в фильмах Читать далее 29 августа 2022
Второй шанс: 7 новых фильмов о возвращении в прошлое Второй шанс: 7 новых фильмов о возвращении в прошлое Читать далее 29 августа 2022
5 новых комедийных сериалов, которые помогут пережить расставание с летом 5 новых комедийных сериалов, которые помогут пережить расставание с летом Читать далее 29 августа 2022
Тест: на какой ситком похожа твоя жизнь? Тест: на какой ситком похожа твоя жизнь? Читать далее 27 августа 2022
Related video