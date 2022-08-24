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Киноафиша Новости Джон Бойега заявил, что не вернется в «Звездные войны»

Джон Бойега заявил, что не вернется в «Звездные войны»

24 августа 2022 16:28
Джон Бойега заявил, что не вернется в «Звездные войны»

Актер вспомнил тяжелые времена, связанные с этой франшизой.

Джон Бойега стал международной звездой, сыграв Финна в трилогии сиквелов «Звездных войн». На американской радиостанции SiriusXM он подробно поделился своими мыслями об этой роли:

«На данный момент я остыл. Я успокоился. Я думаю, что Финн находится в хорошей точке развития, когда вы можете просто наслаждаться им в других вещах: играх, анимации. Но я чувствую, что эпизодов VII-IX мне хватит».

Бойега также рассказал о своем опыте борьбы с расизмом среди фанатов «Звездных войн». С этой проблемой в этом году столкнулась звезда «Оби-Вана Кеноби» Моусес Ингрэм. Disney и Юэн МакГрегор встали на защиту Ингрэм, публично осудив расистскую реакцию, которую она получила.

«Когда Моусес Ингрэм защищена, я чувствую себя защищенным. Понимаете, о чем я говорю? Это заставляет меня чувствовать, что я не единственный слон в комнате. Потому что, когда я начинал, это была не та тема, которую можно было бы поднять. Помните, как они отреагировали? Они просто промолчали. Но теперь, когда я вижу, как Юэн МакГрегор приходит и поддерживает ее, — это оправдывает для меня то время, когда я не получал поддержки».

Бойега продолжил:

«Меня это совсем не огорчает. Мне кажется, что иногда ты тот самый парень. И мой папа научил меня этому. Иногда ты не тот, кто получает благословение. Иногда ты как Моисей: ты ведешь людей на гору, ты видишь цель. Ты не можешь подняться на нее, но ты можешь помочь взобраться другим. Вот откуда ты черпаешь свое счастье. И для меня видеть, как другие люди поднимаются на эту гору, как студии понимают, что им нужно поддерживать своих чернокожих клиентов — это фантастика».

В скором времени Бойегу можно будет увидеть в фильмах «Нечего терять» и «Женщина-король».

Фото: Legion-Media
Юрий Липский
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