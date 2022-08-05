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Что скрывает ложь: 5 фильмов о токсичных родителях

5 августа 2022 15:01
Что скрывает ложь: 5 фильмов о токсичных родителях

Многие обсуждают токсичные отношения в паре, однако мало кто вспоминает о том, что базовая психотравма человека, как правило, рождается в отношениях с самыми близкими людьми — родителями. Мы собрали пять лент, которые по-разному раскрывают проблему, в разной степени касающуюся каждого из нас.

Девятая жизнь Луи Дракса

Фильм «Девятая жизнь Луи Дракса» Александра Ажа похож на идеальный кубик Рубика: сюжетные твисты так часто сменяют друг друга, что заставят удивиться даже самого искушенного киномана. Особая прелесть «Девятой жизни Луи Дракса» заключается в том, что у картины как будто нет одного четкого жанра — каждый новый смысл придает тону повествования совершенно новую окраску. Главный герой — девятилетний мальчик Луи, который с самого детства будто бы пытается «убить себя»: то ногу сломает, то чем-то отравится. Когда во время семейного пикника Луи случайно падает с отвесной скалы и попадает в кому, ему на помощь приходит эксперт-психолог. И вот тут начинается самое интересное.

Что скрывает ложь: 5 фильмов о токсичных родителях
Девятая жизнь Луи Дракса

Стеклянный замок

Основанная на одноименном романе Джанет Уоллс картина повествует о нонконформистской семье — матери, отце и четверых детях, ведущих кочевой образ жизни. Главные герои постоянно уклонялись от налогов и из-за этого не могли нигде подолгу задерживаться. Отсутствие денег и стабильности в жизни сильно влияло на психику детей, поэтому родители придумали для них легенду о неком прекрасном доме из стекла, который ждет их на другом конце света. Месте, где они будут по-настоящему счастливы. Увы, со временем сказка о доме превратилась в эскапическую иллюзию, которая навсегда отрезала детей от действительности — у них просто не было шанса сформировать адекватные представления о реально существующем мире, ведь они всю жизнь шли за несуществующей мечтой.

Что скрывает ложь: 5 фильмов о токсичных родителях
Стеклянный замок

Взаперти

Идеальный триллер о том, к чему могут привести непролеченные психологические травмы. Главные героини фильма «Взаперти» — заботливая мать Диана и ее дочь-инвалид Хлоя живут душа в душу, но есть одно «но». Поначалу кажется, что Диана — образцовая родительница, которая буквально положила жизнь на будущее своего ребенка. Однако впоследствии становится понятно, что в этой истории реального гораздо меньше, чем выдуманного. На поверку забота матери оказывается пагубной зависимостью, к которой Хлою принудили буквально с рождения, превратив ее жизнь в настоящую пытку.

Что скрывает ложь: 5 фильмов о токсичных родителях
Взаперти

Клык

Драма «Клык» греческого режиссера Йоргоса Лантимоса — один из самых шокирующих и пугающих фильмов о родительском абьюзе, наглядно демонстрирующий то, как пагубное влияние со стороны может навсегда сломать восприимчивое восприятие ребенка. Главные герои — Ангелика, Мэри и Христос — никогда не выходили за пределы собственного дома. О существовании внешнего мира они узнавали разве что по телевизору. И то в особой извращенной форме, ведь родители заверяли их, что жизни за двором дома просто не существует, таким образом самоутверждаясь в своем токсичном желании беспрекословного контроля. Естественно, в один прекрасный день в этом самопровозглашенном раю происходит бунт и льется настоящая кровь.

Что скрывает ложь: 5 фильмов о токсичных родителях
Клык

Белый олеандр

Основанный на одноименной книге фильм Питера Космински рассказывает об отношениях 15-летней Астрид Магнуссен и ее матери Ингрид, свободной художницы и женщины во всех отношениях роковой — в какой-то момент ее беспорядочные любовные связи приводят к трагедии. Находясь под влиянием гнева, Ингрид убивает своего любовника и отправляется за решетку, а Астрид вынужденно превращается в «приемного» ребенка. Увы, постоянные негативные установки со стороны матери в отношении новых опекунов, а также слабая система социального обеспечения в стране сакраментально приводят Астрид к тяжелой психологической травме и бесконечному одиночеству.

Что скрывает ложь: 5 фильмов о токсичных родителях
Белый олеандр

Olya Smolina
Olya Smolina
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