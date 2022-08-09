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В разработку запущен фильм на основе видеоигры Pac-Man

9 августа 2022 14:26
В разработку запущен фильм на основе видеоигры Pac-Man

За проект отвечает продюсер «Соника в кино».

Классическая аркада Pac-Man получит полноценную экранизацию. Согласно данным портала Deadline, компании Wayfarer Studios и Bandai Namco Entertainment официально запустили в разработку игровой фильм по мотивам одноименной видеоигры.

В оригинальной восьмибитной игре 1980 года, выпущенной японским разработчиком Bandai Namco Entertainment Inc., игрокам предлагали управлять желтой сферой с большим ртом. Задача очень простая — петлять по лабиринту и поедать как можно больше точек, параллельно избегая встреч с идущими по пятам призраками.

Центральный персонаж уже неоднократно появлялся на телевидении. С 1982 года на малых экранах по субботам выходил продержавшийся два сезона одноименный рисованный мультсериал от студии Hanna-Barbera, потом была CG-экранизация 2013 года от Disney XD. Новый кинопроект исходит от продюсера Чака Уильямса («Соник в кино», «Братец медвежонок»), придумавшего оригинальную концепцию. В производственный штат вошли Тим Квок из Lightbeam Entertainment, а также Джастин Балдони, Ману Гарги и Эндрю Калоф из упомянутой Wayfarer.

Какие-либо подробности грядущей постановки, включая возможный творческий состав и сроки реализации, пока неизвестны. Проект пока пребывает на ранней стадии создания.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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