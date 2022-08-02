Группа детей сталкивается со злобным духом в трейлере семейного хоррора «Дух Хэллоуина»

Кинокомпания Strike Back Studios представила трейлер фильма ужасов для всей семьи «Дух Хэллоуина». По сюжету, четверо детей тайно проникают в большой магазин, полный всевозможных товаров, связанных с Хэллоуином. Ребята надеются повеселиться, но они не подозревают, что в этом здании живет злобный дух, который вовсе не рад непрошенным гостям.

В трейлере зрителей знакомят с тремя мальчиками, которые в поисках приключений решают остаться в тематическом хэллоуинском магазине после его закрытия. Кроме того, парни узнают, что этот магазин был построен на месте, где некогда случилась устрашающая трагедия, из-за чего среди полок, наполненных товарами, витает нечто зловещее. Мальчики начинают замечать, что вокруг творится какая-то чертовщина. Позже к ним присоединяется их подруга – в ролике показано, что она окажется одержима «рассерженным злым духом».

Режиссером «Духа Хэллоуина» выступает Дэвид Поаг, сценарий написал Билли Бэйтс. Главные роли сыграли юные Донован Колан, Марисса Рейес, Джейден Джей Смит и Дилан Мартин Франкель. В актерском составе также задействованы Рэйчел Ли Кук, Кристофер Ллойд, Брэд Купер и Марла Гиббс.

Цифровой релиз «Духа Хэллоуина» намечен на 11 октября.