Российский постапокалиптический сериал «Наследие»: сюжет и отзывы

Сегодня выходит финальный эпизод многосерийной научно-фантастической драмы онлайн-кинотеатра Premier «Наследие» с участием Алексея Серебрякова и Егора Бероева. Режиссером шоу выступает Алексей Голубев («Сердце мое — Астана»).

О чем сериал

Действие разворачивается в будущем. Сериал посвящен новому поколению людей и их устоям. После того как генетическое разнообразие сузилось до критического минимума, людской род оказался на грани вымирания, поэтому ученые запустили спасительную программу «Наследие», возглавляемую биоинженерами Александром (Бероев) и Елизаветой Гордеевыми (Ольга Макеева), а также генетиком Петром Сергеевичем (Серебряков). Научные деятели преследуют благородную цель — восполнить популяцию. Персонажи проводят в криогенном сне сто лет, чтобы в будущем разморозить здоровые эмбрионы, однако они и представить не могли, каким окажется первое поколение новых людей.

Отзывы из сети:

thanatogenos, Kinopoisk:

«Наследие» — не очередное «сочинение на тему» постапокалипсиса и трансгуманизма: создателям удалось рассказать новую историю и обойтись без сериальных клише (или свести их к минимуму). За счет сильного сценария, отличного кастинга и работы съемочной группы получился действительно цепляющий и интригующий сюжет».

Дмитрий Елагин, Snob:

«Тема сверхценности детей в «Наследии» резонирует с психологией современного постиндустриального общества, где в семье чаще всего один-два ребенка. А эксперименты по выращиванию детей «первого поколения» напоминают о советской образовательной системе, не терпящей инакомыслия в школах и заставляющей учеников ходить в форме. Проблема состоит в том, как именно авторы воплотили эти идеи».

Сергей Ефимов, Сериалы ПКП:

«На первых порах сериал «Наследие» воспринимается как триллер-аттракцион с условным сюжетом по типу, скажем, «Колл-центра» или «Эпидемии». Постапокалиптический мир, виды которого панорамируются под бетховенскую «Лунную сонату», зловеще прекрасен. Достаточно добавить немного экшна, каких-нибудь драк на выживание — и все, можно рассчитывать на достойный зрительский рейтинг. Но авторы предпочли другой путь. Немного поплутав в научно-фантастической составляющей сериала (после двух эпизодов так и не стало понятно, почему отправленные в будущее перестанут умирать — вероятно, все дело в особом вирусе, которого там не будет, но об этом забыли рассказать), они сфокусировались на философских изысканиях».