«Джон Уик 4» будет самым продолжительным фильмом серии

Четвертая часть «Джона Уика» станет самым продолжительным фильмом франшизы. Новостью в недавнем разговоре с порталом Collider поделился режиссер остросюжетного боевика Чад Стахелски. По словам кинематографиста, несмотря на определенно увеличившийся хронометраж, он некритично большой – немного длиннее третьей части, чья продолжительность составляет 131 минут. При этом хронометраж оригинального «Джона Уика» – 101 минута, тогда как сиквел длится 122 минуты.

«Новый фильм длиннее предшественников, но ненамного. Сейчас мы доводим до идеала картинку, а затем сконцентрируемся на остальном. Это самый большой путь, который мне доводилось проходить. Там масса всего», – рассказал Стахелски.

Режиссер подчеркнул, что производственный процесс близится завершению: работа с фиксацией изображения завершится в ближайшие недели, параллельно композитор Тайлер Бейтс записывает саундтрек для масштабных сцен, идет работа над звуковым монтажом, тогда как компьютерная графика будет дорисовываться вплоть до конца этого года.

«По сути, фильм готов. Конечно же, потребуется примерно несколько недель для общей полировки, потом мы наладим картинку, перейдем к музыке, звуку и графике», – добавил Стахелски.

Продолжение экшен-серии с Киану Ривзом выйдет в прокат 24 марта 2023 года.