Появился первый кадр с Джонни Деппом в образе короля Людовика XV из фильма «Жанна Дюбарри»

В сети появился первый официальный промокадр французской историко-романтической драмы «Жанна Дюбарри», на котором значительно состаренный Джонни Депп изображен в образе короля Людовика XV. Для актера это первая полноценная роль в кино за три года. Съемки картины начались в конце июля в Париже, спустя почти два месяца после завершения его нашумевшего судебного процесса с экс-супругой Эмбер Херд.

Зрителей ожидает вольный пересказ реальных исторических событий о проницательной женщине Жанне Дюбарри, вырвавшейся из нищеты и поднявшейся вверх по социальной лестнице исключительно благодаря своему острому уму и обаянию. Ей удалось пробиться в окружение короля Людовика XV и стать его любовницей. Не подозревая, что его новая возлюбленная куртизанка, влюбленный монарх приглашает женщину в монументальный Версальский дворец, где ее появление, разумеется, вызывает скандал при дворе и порождает вереницу интриг.

Центральную героиню воплотит Майвенн Ле Беско («Мой король»), она же выступает постановщицей фильма. В остальной актерский ансамбль вошли Пьер Ришар, Ноэми Львовски, Бенжамен Лаверн, Индия Хэйр, Паскаль Греггори и Мельвиль Пупо. Ранее сообщалось, что в фильме также снимется Луи Гаррель, но сейчас имя не упоминается. Сценарий Майвенн написала вместе с Тедди Лусси-Модесте («Мое прекрасное лето с Софи»).

Производственный процесс курируют компании Why Not Productions, IN2, France Télévisions и Wild Bunch International. После кинотеатрального релиза фильм станет доступен на Netflix, но исключительно во Франции.