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Киноафиша Новости Начались съемки ремейков «Дома у дороги» и «Рыжей Сони»

Начались съемки ремейков «Дома у дороги» и «Рыжей Сони»

24 августа 2022 16:15
Начались съемки ремейков «Дома у дороги» и «Рыжей Сони»

Новая «Рыжая Соня» обзавелась актерским составом.

На днях стартовало производство сразу двух примечательных проектов — многолетнего голливудского долгостроя «Рыжая Соня» и ремейка «Дома у дороги».

Темное фэнтези от Millennium испытывало кадровые проблемы на протяжении двух десятилетий. Из-за различных неурядиц менялись режиссеры, актеры и сценаристы, но теперь проект официально запущен, так что студия огласила основной актерский состав. Рыжеволосую воительницу из произведений Роберта Говарда сыграет Матильда Лутц («Выжившая»), заменившая утвержденную в прошлом году Ханну Джон-Кэймен («Человек-муравей и Оса»). В остальной каст вошли Роберт Шиэн («Академия «Амбрелла»), Уоллис Дэй («Секс/жизнь»), Майкл Биспинг («Воин»), Мартин Форд («Песочный человек»), Элиза Матенгу («Тор: Любовь и гром»), Манал Эль-Фейтури («Американская ночь») и Катрина Дерден («Тень и кость»). За постановку отвечает М. Дж. Бассетт («Джек Ричер», «Список смертников»). Над сценарием работали Таша Хоу, шоураннер предстоящего мультсериала Netflix про Лару Крофт, и создательница многосерийной комедии «Очевидное» Джилл Солоуэй. О сюжете пока ничего неизвестно.

Что касается переосмысления культового боевика с Патриком Суэйзи, то главную роль в нем исполнит Джейк Джилленхол. Вместе с ним в фильме снимутся Конор Макгрегор, Даниэла Мелшиор, Билли Магнуссен, Бо Напп и Лукас Гейдж. Режиссером выступает Даг Лайман («Грань будущего»), сценарий написали Энтони Багароцци («Славные парни») и Чарльз Мондри (грядущий детектив Шейна Блэка «Грязная игра» с Робертом Дауни — младшим).

Главным героем нового «Дома у дороги» станет бывший боец UFC, которого нанимают вышибалой в придорожное заведение во Флорида-Кис. Очень скоро главный герой понимает, что в этом месте все далеко не так просто, как кажется на первый взгляд.

«Рыжая Соня» и «Дом у дороги» пока не получили даты выхода.

Фото: Amazon Prime Video
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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