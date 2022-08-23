Егор Кончаловский: лучшие фильмы в карьере режиссера

В начале прошлого месяца у режиссера Егора Кончаловского вышла семейная комедия с Дмитрием Нагиевым «Мой папа – вождь». Представляем небольшой гид по карьере знаменитого отечественного кинематографиста, отобрав его лучшие работы.

«Мой папа – вождь» (2022)

В центре истории — капитан дальнего плавания Петров, в течение десятилетия считавшийся пропавшим без вести. Но однажды он возвращается, при этом будучи настоящим африканским вождем! Дело в том, что все это время персонаж жил на острове с аборигенами, и это не прошло бесследно. Теперь одичавший Петров носится по городу с копьем, не признавая устоявшиеся нормы общества. Перед ним существует лишь один закон — джунглей, однако ему как-то нужно налаживать взаимоотношения с супругой и сыном.

«На Луне» (2019)

Приключенческий триллер, в котором рассказывается о Глебе (Иван Архангельский), который является сыном влиятельного господина в исполнении Виталия Кищенко. Парень дерзок и падок на сомнительные подвиги, из-за чего постоянно находится на грани закона и зарекомендовал себе сомнительную репутацию. Во время одной из уличных гонок он создает непомерно много проблем, после чего отец отсылает его в северные края, где он когда-то сам проводил время, знакомясь с местными отшельниками и охотясь. В этом уединенном месте для молодого человека начинается совершенно новая жизнь.

«Побег» (2005)

Криминальная драма с Евгением Мироновым, Алексеем Серебряковым и Андреем Смоляковым считается одним из ключевых фильмов в карьере Кончаловского. Главный герой — Евгений Ветров. Он был богат, успешен и уважаем коллегами, но однажды он становится жертвой подставы. Конкуренты убивают его жену и делают его виноватым в случившемся. Персонажа быстро приговаривают к тюремному сроку и единственное, что ему остается — бежать.

«Антикиллер» (2002)

Вероятно, наиболее нашумевший и культовый проект режиссера. Криминальный экшен с Гошей Куценко вышел в прокат двадцать лет назад и породил два сиквела, первый из которых снял сам Кончаловский. Это история опороченного сотрудника уголовного розыска, который после отсидки возвращается в родной город, где теперь заправляют криминальные элементы. Протагонист решает навести порядок, используя собственные изощренные методы.