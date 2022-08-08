Джанкарло Эспозито претендует на роль Профессора Икс в киновселенной Marvel

Джанкарло Эспозито уже давно входит в многочисленные фанатские кастинги Marvel, а не на днях он и сам подогрел слухи о своем участии в киновселенной. В рамках пребывания на одном из тематических мероприятий в Сан-Антонио актер общался с поклонниками и в процессе подтвердил давние слухи — он действительно обсуждал со студией Marvel свое возможное присоединение к MCU.

Более того, рассуждая о потенциальной роли, Эспозито не стал вдаваться в конкретику, но заявил, что, несмотря на то, что многие хотят видеть его в том или ином отрицательном образе, ему самому предпочтительней более героическая роль – например, Профессор Икс.

Учитывая обширный каталог героев Marvel, звезда «Мандалорца» мог обсуждать с компанией абсолютно любую роль, но в сети многим нравится думать про Доктора Дума из «Фантастической четверки», чей дебют в супергеройской франшизе, по слухам, может состояться в сцене после титров из «Черной Пантеры 2», или упомянутого лидера «Людей Икс». Дело в том, что эти персонажи относительно скоро будут перезапущены.

Вполне возможно, что секрет о роли Эспозито раскроют уже в сентябре на ежегодном мероприятии Disney D23 Expo, где глава Marvel Кевин Файги проведет новую крупную презентацию будущих кинопроектов, обещающую превзойти недавний Comic-Con в Сан-Диего.