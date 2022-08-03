Сценаристы «Очень странных дел» начали работу над финальным сезоном

Жители Хоукинса стали на шаг ближе к своей решающей битве.

Авторы сверхпопулярного сериала «Очень странные дела» сообщили, что работа над сценарием пятого и заключительного сезона официально стартовала. В официальном аккаунте авторов «Очень странных дел» в одной из соцсетей было опубликовано фото с белой доской, на которой маркерами нарисован логотип пятого сезона. Подпись к фото гласит: «День первый».

Четвертый сезон «Очень странных дел» завершился крупным клиффхэнгером. Хотя злодей Векна был временно повержен, ему все-таки удалось осуществить слияние ужасающей Изнанки с тихим городком Хоукинсом. Очевидно, в финальном сезоне обширная группа главных героев бросит все силы на то, чтобы наконец уничтожить Изнанку.

Вышедший в двух частях четвертый сезон «Очень странных дел» вызвал огромный ажиотаж среди зрителей, подтвердив свой статус одного из самых популярных сериалов в истории Netflix. Кроме того, этот сезон удостоился тринадцати номинаций на премию «Эмми».

Создателями «Очень странных дел» являются братья-близнецы Мэтт Даффер и Росс Даффер. В основной актерский состав входят Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Дэвид Харбор, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Вайнона Райдер, Джо Кири, Сэди Синк, Ноа Шнапп, Наталия Дайер, Майя Хоук и Чарли Хитон.