Актерский состав сериала «Одни из нас» пополнился новыми исполнителями

Портал IGN поделился новыми подробности о касте многосерийной экранизации видеоигры «Одни из нас» (The Last of Us). Помимо известных лиц в актерском составе уже полностью снятого сериала отметились Ламар Джонсон («Сын Америки»), новичок Кейвонн Вудард, а также номинант на «Оскар» Грэм Грин («Танцующий с волками») и Элейн Майлз («Небесная тортилья»).

Джонсон и юный Вудард воплотили персонажей из одноименного приключенческого стелс-экшена — братьев Генри и Сэма. По сюжету первоисточника, Джоэл (Педро Паскаль) и его молодая спутница Элли (Белла Рэмси) знакомятся с Генри и Сэмом в Питтсбурге. Вместе они пытаются избежать столкновения с охотниками. В шоу эта линия претерпела косметические изменения: вместо Питтсбурга будет Канзас-Сити, а роль бродячих головорезов займут мстители из революционного движения.

Грину и Майлз достались роли совершенно новых героев, созданных специально для сериала — они появятся в образе супругов Марлона и Флоренс, в одиночку выживающих в пустошах постапокалиптического Вайоминга.

Действие сериала «Одни из нас» от шоураннера Крэйга Мэйзина («Чернобыль») и креативного директора оригинала Нила Дракманна развернется спустя много лет после ужасающей эпидемии, превратившей большую часть населения планеты в подобие зомби. Несмотря на некоторые различия в деталях, ядро истории останется прежним — зрителей ждет переполненное опасностями путешествие матерого контрабандиста и четырнадцатилетней девочки через всю страну.

Премьера сериала «Одни из нас» состоится на HBO в начале 2023 года.