Кристиан Слэйтер сыграет злодея Мульгарата в сериале «Хроники Спайдервика»

Анонсированная прошлой осенью многосерийная экранизация литературного цикла Холли Блэк и Тони ДиТерлицци «Хроники Спайдервика» перешла на стадию кастинга. По данным Deadline, первыми членами актерского состава нового сериала Disney+ стали Кристиан Слэйтер («Мистер Робот») и молодые актеры Лион Дэниелс («Мы можем стать героями») и Ной Коттрелл («Небоскреб»).

Слэйтеру предстоит воплотить главного злодея в лице коварного Мульгарата — это отвратительный командир гоблинов, мечтающий добраться до путеводителя Артура Спайдервика, чтобы осуществить свой гнусный план. Коттрелл и Дэниелс же сыграют центральных героев — близнецов Саймона и, соответственно, Джареда Грейс. Вместе с матерью и сестрой Мэллори они переезжают из мегаполиса в старинное родовое поместье и узнают об удивительном прошлом своего предка, сумевшего открыть альтернативный мир, населенный удивительными фантастическими существами.

Постановкой первых двух эпизодов семейного фэнтези займется режиссер Кэт Койро («Женщина-Халк: Адвокат», «Первый встречный»). Шоураннером выступает Арон Эли Колейт («Лок и ключ»). Производство курируют студии Paramount Television и 20th Television.