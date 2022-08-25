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Киноафиша Новости Кристиан Слэйтер сыграет злодея Мульгарата в сериале «Хроники Спайдервика»

Кристиан Слэйтер сыграет злодея Мульгарата в сериале «Хроники Спайдервика»

25 августа 2022 13:49
Кристиан Слэйтер сыграет злодея Мульгарата в сериале «Хроники Спайдервика»

Также оглашены исполнители других ведущих ролей.

Анонсированная прошлой осенью многосерийная экранизация литературного цикла Холли Блэк и Тони ДиТерлицци «Хроники Спайдервика» перешла на стадию кастинга. По данным Deadline, первыми членами актерского состава нового сериала Disney+ стали Кристиан Слэйтер («Мистер Робот») и молодые актеры Лион Дэниелс («Мы можем стать героями») и Ной Коттрелл («Небоскреб»).

Слэйтеру предстоит воплотить главного злодея в лице коварного Мульгарата — это отвратительный командир гоблинов, мечтающий добраться до путеводителя Артура Спайдервика, чтобы осуществить свой гнусный план. Коттрелл и Дэниелс же сыграют центральных героев — близнецов Саймона и, соответственно, Джареда Грейс. Вместе с матерью и сестрой Мэллори они переезжают из мегаполиса в старинное родовое поместье и узнают об удивительном прошлом своего предка, сумевшего открыть альтернативный мир, населенный удивительными фантастическими существами.

Постановкой первых двух эпизодов семейного фэнтези займется режиссер Кэт Койро («Женщина-Халк: Адвокат», «Первый встречный»). Шоураннером выступает Арон Эли Колейт («Лок и ключ»). Производство курируют студии Paramount Television и 20th Television.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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