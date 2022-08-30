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Киноафиша Новости Война охватывает Вестерос в трейлере третьего эпизода «Дома Дракона»

Война охватывает Вестерос в трейлере третьего эпизода «Дома Дракона»

30 августа 2022 13:03
Война охватывает Вестерос в трейлере третьего эпизода «Дома Дракона»

Третий эпизод будет более напряженным, чем второй.

Канал НВО представил трейлер грядущего эпизода своего хитового сериала «Дома Дракона». После того, как в насыщенной дебютной серии шоу состоялось знакомство с новыми персонажами из Вестероса, второй эпизод стал хорошей возможностью дать зрителям передышку и больше сосредоточиться на политике. Итак, фигуры расставлены, пришло время действовать.

В трейлере к третьему эпизоду под названием «Второй своего имени» дают понять, что зрителей ждет еще один скачок во времени. Во втором эпизоде король Визерис (Пэдди Консидайн) упомянул, что прошло шесть месяцев с тех пор, как он потерял двух самых важных членов дома Таргариенов. Одна из сюжетных арок эпизода посвящена решению короля жениться снова. Как становится понятно из свежего трейлера, этот брак состоится. Более того, у Визериса появляется новорожденный первенец по имени Эйгон, что объясняет название эпизода.

Это означает, что вскоре после того, как Рейнира (Эмма Д’Арси) была объявлена первой королевой, восседающей на троне, ее положение окажется под угрозой, как указывает Отто Хайтауэр (Рис Иванс). На этой почве между Рейнирой и ее отцом возникнет конфликт. Судя по всему, следующий эпизод начнется с изображения атаки, о которой говорили в конце прошлой серии. Напомним, Деймон Таргариен (Мэтт Смит) и лорд Корлис Веларион (Стив Туссэн) заключили союз, чтобы напасть на группу, которая кормила крабов вестеросскими моряками.

Премьера третьего эпизода «Дома Дракона» в России состоится 5 сентября на сервисе «Амедиатека».

Фото: HBO
Юрий Липский
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