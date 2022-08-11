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Киноафиша Новости Тимоти Шаламе в роли влюбленного каннибала: вышел первый тизер фильма «Целиком и полностью»

Тимоти Шаламе в роли влюбленного каннибала: вышел первый тизер фильма «Целиком и полностью»

11 августа 2022 11:28
Тимоти Шаламе в роли влюбленного каннибала: вышел первый тизер фильма «Целиком и полностью»

Новый фильм Луки Гуаданьино, снявшего «Назови меня своим именем».

В сети появился дебютный тизер романтической хоррор-драмы Луки Гуаданьино «Целиком и полностью», главные роли в которой сыграли Тимоти Шаламе и Тейлор Расселл. Мировая премьера ленты состоится в рамках надвигающегося 79-го Венецианского кинофестиваля.

В центре сюжета новой картины Гуаданьино, основанной на одноименном романе Камиллы Деанджелис, окажутся двое молодых людей, скитающихся по Америке в неблагополучный период общественного распада. Одинокая девушка Марен (Расселл) путешествует по стране в надежде отыскать родного отца. У пропавшего еще в детстве родителя она хочет узнать, почему всех людей, с кем у нее возникает крепкая эмоциональная связь, ей хочется в буквальном смысле съесть. В своем странствии героиня внезапно встречает путника-отшельника с идентичными наклонностями (Шаламе) и между ними очень быстро развивается любовь, в свете чего персонажам приходится противиться собственной сущности.

В остальной актерский состав вошли Марк Райлэнс, Майкл Стулбарг, Андре Холланд, Хлоя Севиньи, Франческа Скорсезе, Джессика Харпер, Дэвид Гордон Грин и Джейк Хоровиц. Сценарий на основе литературного первоисточника написал Дэйв Кайганич, ранее сотрудничавший с Гуаданьино над «Суспирией» и «Большим всплеском».

Кинотеатральный релиз «Целиком и полностью» намечен на 23 ноября.

Фото: Metro Goldwyn Mayer Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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