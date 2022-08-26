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Киноафиша Новости 7 лучших фильмов ужасов первой половины 2022 года

7 лучших фильмов ужасов первой половины 2022 года

26 августа 2022 20:00
7 лучших фильмов ужасов первой половины 2022 года

Эти фильмы доказывают: личные страхи и переживания могут стать настоящим кошмаром.

Все чаще хорроры рефлексируют на тему травмы и личных переживаний, отчего пугают еще больше. 2022-й подарил нам много психологических и социальных фильмов ужасов, которые понравятся даже не фанатам жанра. Мы подобрали семь самых интересных хорроров за последние полгода, которые точно не дадут вам спать спокойно.

Скрежет

«Скрежет» – боди-хоррор о взрослении. Главная героиня Тинья страдает из-за токсичных отношений с матерью, которая самоутверждается за счет успехов дочери в гимнастике и требует от нее идеальных результатов, чтобы делиться ими в блоге. Постоянная критика и завышенные ожидания давят на девочку, ее психика не выдерживает и «создает» злого клона, сначала напоминающего жуткого птенца, который мстит недоброжелателям и избавляется от всего ненужного в жизни Тиньи. Фильм удивляет искусным сочетанием ужасов, басни, сатиры, драмы и отсылками к «Инопланетянину». «Скрежет» ловко вскрывает оболочку безупречной семейной жизни и показывает, что прячется за фасадом кукольного домика и лучезарными улыбками.

7 лучших фильмов ужасов первой половины 2022 года
Скрежет

Род мужской

«Род мужской» инди-студии А24 – мощная аллегория о вездесущем абьюзе. Молодая вдова приезжает в английскую в деревню, чтобы прийти в себя, но там ее начинают преследовать мужчины, и все они – на одно лицо. Отсылки к мифам, Библии и Фрейду, незнакомцы, каждый из которых либо сталкер, либо сексист, означают лишь одно: героиня, жившая в токсичном браке, никогда не будет чувствовать себя в безопасности. Картина Алекса Гарленда («Из машины», «Аннигиляция») страшнее многих хорроров про сверхъестественное, потому что основана на реальных вещах, с которыми женщины во всем мире сталкиваются каждый день – преследованием, осуждением, газлайтингом и насилием. «Род мужской» – один из самых важных фильмов ужасов с социальной повесткой на сегодняшний день.

7 лучших фильмов ужасов первой половины 2022 года
Род мужской

Близнец

«Близнец» – скандинавский фолк-хоррор о переживании смерти ребенка. В автомобильной аварии погибает один из близнецов главной героини Рейчел. Женщина вместе с мужем и сыном переезжает в финскую деревню, чтобы оправиться от горя. Однако в этом тихом месте происходит что-то странное – люди собираются провести некий языческий обряд, а ребенок Рейчел начинает общаться с мертвым братом. Все это сводит с ума героиню – ее посещают пугающие видения, все больше похожие на галлюцинации, и в конце концов хоррор превращается в шокирующий триллер о посттравматическом синдроме. «Близнец» фокусируется на боли матери, потерявшей сына, и дает понять: такие раны никогда не заживают.

7 лучших фильмов ужасов первой половины 2022 года
Близнец

Черный телефон

Новый фильм режиссера Скотта Дерриксона («Синистер»), снятый по рассказу старшего сына Стивена Кинга, – это история о потерянном детстве. Действие «Черного телефона» происходит в 70-х. Маньяк в маске Сатаны (Итан Хоук) похищает детей, и его никак не могут поймать. К нему в сети попадает и главный герой, мальчик по имени Финни. Кино напоминает микс «Оно» и «Лета 84» – призраки пропавших детей пытаются помочь новой жертве убийцы и затем обрести покой, а зло, как утверждает канадский триллер с «Сандэнса» 2018 года, живет по соседству. Видения сестры Финни и прочая мистика в сочетании с безумием убийцы превращают фильм в необычный детективный хоррор, который точно вас удивит.

7 лучших фильмов ужасов первой половины 2022 года
Черный телефон

Крик

Последний «Крик» – любовное послание фанатам франшизы. По сюжету особо ничего не поменялось: Вудсборо спустя двадцать пять лет после событий первого фильма снова потрясает серия убийств. Но что отличает «Крик-5» от его предшественников – это то, что история Сидни Прескотт здесь отходит на второй план, а главные героини – две сестры, Сэм и Тара, у которых есть травмирующее прошлое. Хоррор заигрывает и с новым поколением, которое классическим слэшерам предпочитает авторское кино, – героиня Дженны Ортеги обсуждает с убийцей «Ведьму» Эггерса и «Реинкарнацию». Но что остается в «Крике» вечным и ценным – женщины, которые объединяются, чтобы противостоять злу (фемповестка налицо). Зубоскальство в адрес поп-культуры и клише в ужасах в последней части также на уровне, убийства – изощреннее, а возвращение Сидни и Гейл – легендарное.

7 лучших фильмов ужасов первой половины 2022 года
Крик

Уховертка

«Уховертка» режиссерки Люсиль Хадзихалилович, жены Гаспара Ноэ, – страшная история о девочке с ледяными зубами, которая никогда не выходила из дома. Маленькой Мие, живущей со своим опекуном Альбертом, постоянно меняют зубные протезы, она не видит мира за пределами комнаты и чувствует себя ожидаемо плохо. По всем признакам «Уховертка» – больше боди- или арт-хоррор, нежели просто драма. Мир в фильме настолько сжат и замкнут, что и зрителю нечем дышать, а телесные ужасы, напоминающие о начале «Титана» Дюкурно, постоянно повторяются крупным планом. Нуарная атмосфера, чисто «линчевский» стиль повествования, намеки на сюрреализм и Кафку, эстетика отвратительного и клубок тайн, который будет невозможно распутать, – то, ради чего стоит смотреть «Уховертку», хоть это и не просто. Воспринимайте ее как искусство.

7 лучших фильмов ужасов первой половины 2022 года
Уховертка

Хеллбендер

«Хеллбендер» – авторский хоррор семьи режиссеров по фамилии Адамс (это не шутка) о черной магии с уклоном в панк-рок. Мать и дочь живут в лесу, практикуют колдовство и играют в собственной группе Hellbender. Доверительные и дружеские, но натянутые отношения с гиперопекающей мамой сдерживают девушку, но ее одиночество приводит к обретению неконтролируемой силы и превращает в хеллбендера – ведьму-демона-сверххищника. По сути, кино – это аллюзия на переходный возраст, когда подростки еще не умеют контролировать свои эмоции. По наполнению и тематике фильм можно сравнить разве что с «Повелителями Салема» – те тоже превратили магию в психоделический перформанс про наследие ведьм.

7 лучших фильмов ужасов первой половины 2022 года
Хэллбендер

Мария Ракитина
Мария Ракитина
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