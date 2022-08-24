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Киноафиша Новости Клоун Арт снова убивает в трейлере фильма ужасов «Ужасающий 2»

Клоун Арт снова убивает в трейлере фильма ужасов «Ужасающий 2»

24 августа 2022 10:35
Клоун Арт снова убивает в трейлере фильма ужасов «Ужасающий 2»

Фильм выйдет в российский прокат.

В сети появился полноценный трейлер инди-хоррора «Ужасающий 2» — это сиквел микробюджетного слэшера 2016 года, повествующего о жутком клоуне-маньяке Арте.

Во второй части мистическим образом воскресший убийца (Дэвид Ховард Торнтон) вернется к своему любимому ремеслу. В ночь Хэллоуина он снова нагрянет в захолустный городок округа Майлз для того, чтобы устроить там кровавую резную. Его главной целью станут старшеклассница Сиенна (Лорен ЛаВера) и ее младший брат Джонатан (Эллиотт Фаллэм), но и без некоторых выживших героев первого фильма действие также не обойдется.

Как и в прошлый раз, постановкой занимался Дэмиен Леоне. Клоун-садист занимает очень важное место в творчестве режиссера. Предстоящий сиквел станет для Арта уже пятым появлением на экране — до этого он фигурировал в трех короткометражках кинематографиста: «Девятый круг», «Несущий ужас» и «Канун Дня всех святых».

В остальной актерский состав «Ужасающего 2» вошли Фелисса Роуз, Гриффин Сантопьетро, Саманта Скаффиди, Крис Джерико, Сара Войт, Тамара Глинн, Кейли Хайман, Кейси Хартнетт и Чарли Макэлвин.

Североамериканский релиз «Ужасающего 2» состоится 6 октября. Прокатчик World Pictures выпустить ленту в России 3 ноября.

Фото: Cinedigm
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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