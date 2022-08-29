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О чем сериал «Истории ходячих мертвецов»?

29 августа 2022 12:47
О чем сериал «Истории ходячих мертвецов»?

Шоу способно удивить как новичков, так и фанатов серии.

На днях на американском канале АМС состоялась премьера сериала «Истории ходячих мертвецов», который является очередным спин-оффом «Ходячих мертвецов». Каждый эпизод антологии будет являть собой отдельный сюжет. Зрителей ждут встречи не только с новыми персонажами, но и с действующими лицами оригинального сериала.

Создатели «Историй ходячих мертвецов» сообщили, что каждая серия — попытка изучить вселенную «Ходячих мертвецов» с другой стороны, посмотреть на этот мир под новым углом, взглянуть на жизнь других героев. На данный момент вышло три эпизода.

Звездами первой серии стали Терри Крюс и Оливия Манн. Крюс играет выживальщика, который покидает свой бункер, чтобы найти родственную душу. На пути ему встречается Иви в исполнении Манн. Это первый комедийный эпизод в мире «Ходячих мертвецов».

Вторая серия — тоже комедия, но уже фантастическая. И нет, мы говорим не только о зомби. В этом эпизоде Паркер Поузи и Джиллиан Белл играют злобную начальницу и ее подчиненную, которые попали во временную петлю. Каждый день они умирают от взрыва нефтяного танкера и каждый день пытаются придумать новые способы спастись.

Третий эпизод больше похож на классических «Ходячих мертвецов». В нем играют Поппи Лю и Энтони Эдвардс. Актер исполнил роль ученого, который создал своего рода заповедник для изучения поведения зомби. Он пересекается с заблудившейся путешественницей Эми и объясняет ей природу своих исследований.

Напоминаем, что на АМС также выходит спин-офф «Бойтесь ходячих мертвецов». Кроме того, подтверждены еще три ответвления флагманского сериала. Таким образом, если все пойдет хорошо, то в скором времени в эфир будут выходить сразу пять проектов в рамках знаменитой зомби-вселенной.

Фото: AMC
Юрий Липский
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