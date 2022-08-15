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Киноафиша Новости Любовь как в сказке: Киноклуб Киноафиши приглашает на показ фильма «После. Долго и счастливо»

Любовь как в сказке: Киноклуб Киноафиши приглашает на показ фильма «После. Долго и счастливо»

15 августа 2022 12:56
Любовь как в сказке: Киноклуб Киноафиши приглашает на показ фильма «После. Долго и счастливо»

Посмотрите раньше всех продолжение культовой романтической франшизы!

 

24 августа в 19:30 в кинотеатре «Люксор Континент» пройдет показ фильма «После. Долго и счастливо» с Джозефин Лэнгфорд и Хиро Файнс-Тиффином в главных ролях. Организаторами мероприятия выступят кинопрокатная компания «Вольга» и Киноклуб Киноафиши.

Отношения Тессы и Хардина, полюбившиеся зрителям по трем предыдущим частям мелодрамы, выходят на новый уровень. Их чувства крепнут с каждым годом, а страсть разгорается с удвоенной силой. Но Тесса больше не намерена быть ангелом-хранителем для своенравного возлюбленного. В попытке избавить Хардина от проблем девушка забывает о себе. Пришло время решить, пойдут ли они рука об руку и дальше, или стоит искать счастье в других гаванях.

Как обычно, члены Киноклуба Киноафиши смогут посмотреть экранизацию бестселлера Анны Тодд бесплатно и раньше других!

Количество мест ограничено, не пропустите регистрацию на странице клуба!

Напомним, что в широкий прокат фильм «После. Долго и счастливо» выйдет 25 августа.

Киноафиша.инфо
Киноафиша.инфо
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